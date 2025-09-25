Vlada Slovenije na današnjoj sjednici proglasila je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua nepoželjnom osobom i zabranila mu ulaz u zemlju.

Izvor: Abir SULTAN/AFP/Profimedia

To prema riječima državne sekretarke u ministarstvu spoljnih poslova Neve Grašič, slijedi mjere koje su već usvojene protiv dvojice ekstremističkih izraelskih ministara, Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotriča koji su u julu proglašeni personama non grata.

"Javnost je upoznata da se protiv njega vodi postupak zbog počinjenja ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Između ostalog, Međunarodni sud pravde je 19. jula 2024. utvrdio da nekoliko izraelskih politika i praksi krši i međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava", navela je Grašič.

Kako se navodi u objavi na Iks profilu Vlade Slovenije, sekretarka je rekla da ovom odlukom vlada šalje jasnu poruku državi Izrael da Slovenija očekuje dosledno poštovanje odluka međunarodnih sudova i međunarodnog humanitarnog prava.

"Ovim postupkom Slovenija potvrđuje svoju posvećenost međunarodnom pravu, univerzalnim vrijednostima ljudskih prava i principijelnoj i doslednoj spoljnoj politici", dodala je.