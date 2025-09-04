Rusija prijeti širenjem kontrole nad ukrajinskom teritorijom i ciljanjem britanske imovine, nakon što je London iskoristio zamrznutu rusku imovinu za finansiranje vojne pomoći Ukrajini, najavio je bivši predsjednik Dmitrij Medvedev.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Visoki ruski zvaničnik izjavio je u četvrtak da će Rusija zauzeti više ukrajinske teritorije i ciljati britansku imovinu, nakon što je London saopštio da je oko 1,3 milijarde dolara, prikupljenih od zamrznute ruske imovine, potrošio na oružje za Ukrajinu.

Britanski ministar odbrane Džon Hili izjavio je da je više od milijardu funti vojne pomoći Ukrajini finansirano zamrznutom ruskom imovinom.

"S obzirom na to da se novac očigledno ne može povratiti sudskim putem, naša zemlja ima samo jedan način da vrati vrijednosti: u prirodi. To znači ukrajinsku zemlju i drugu nepokretnu i pokretnu imovinu na njoj", napisao je bivši predsjednik Dmitrij Medvedev na Telegramu.

Medvedev je takođe nagovijestio da će Rusija odgovoriti na "bilo kakvo nezakonito zaplijene zamrznutih ruskih sredstava ili profita" zaplijenom "vrijednosti Britanske krune", uključujući britansku imovinu u Rusiji.

(MONDO/Al-Arabiya)