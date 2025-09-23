Proglašen krivim po svim tačkama optužnice.

Rajan Vesli Raut, koji je uhapšen zbog pokušaja ubistva Donalda Trampa, proglašen je krivim po svim tačkama optužnice. Raut je uhapšen nakon razmjene vatre sa pripadnicima Tajne službe u Palm Biču na Floridi na Trampovom golf terenu.

On je pokušao da izvrši samoubistvo u sudnici.

Kako su prenijeli američki mediji, on je pokušao sebe da izbode po vratu sa olovkom.

Ryan Routh, the man accused of attempting to assassinate Donald Trump on a Florida golf course last year, has been found guilty on all counts.pic.twitter.com/fRtruy0gj9 — Pop Base (@PopBase)September 23, 2025

Tramp se tada putem svoje društvene mreže Trut soušal zahvalio Tajnoj službi, kao i Riku Bredšou, šerifu okruga Palm Bič i njegovim policajcima "izvanredno obavljenom poslu" kako bi ga zaštitili.

