Dronovi su privremeno zatvorili aerodrome u Kopenhagenu i Oslu, dok Danska najavljuje nabavku oružja dugog dometa u cilju odvraćanja Rusije.

Izvor: Kurir/ Nicolas Landemard/ Zuma pres/ Profimedia

Upad dronova koji je u ponedeljak zatvorio aerodrom u Kopenhagenu predstavlja najteži napad na dansku infrastrukturu do sad, izjavila je danska premijerka Mette Frederiksen u saopštenju u utorak.

Aerodromi u Kopenhagenu i Oslu, dva najprometnija u nordijskom regionu, bili su zatvoreni na nekoliko sati nakon što su dronovi primijećeni u njihovom vazdušnom prostoru kasno u ponedeljak, ostavljajući desetine hiljada putnika zaglavljene, dok su letovi preusmjeravani.

"Zaključili smo da se radi o, kako bismo to nazvali, sposobnom operateru", rekao je novinarima u utorak glavni nadzornik danske policije Jens Jespersen, govoreći o dronovima viđenim iznad Kopenhagena.

"To je akter koji ima sposobnosti, volju i sredstva da se na ovakav način pokaže", dodao je Jespersen, ističući da je još uvijek rano reći da li su incidenti u Danskoj i Norveškoj povezani.

Jespersen je rekao da su dronovi u Danskoj dolazili iz više pravaca, palili i gasili svijetla, a zatim nestali poslije nekoliko sati.

Policija istražuje više hipoteza o porijeklu dronova, uključujući mogućnost da su lansirani sa brodova, rekao je Jespersen.

Footage published earlier tonight by Norwegian state media, claiming to show one of the large, unidentified drones that shutdown Copenhagen Airport in Denmark for several hours on Monday.pic.twitter.com/IeosEuRd7n — OSINTdefender (@sentdefender)September 23, 2025

Glavni danski aerodrom nalazi se u blizini prometne pomorske rute kojom brodovi ulaze i izlaze iz Baltičkog mora.

Kopenhagen je preusmjerio 31 let na druge aerodrome, što je izazvalo lančane poremećaje koji su doveli do kašnjenja ili otkazivanja oko 100 letova i uticali na oko 20.000 putnika, rekao je portparol novinarima u utorak. U posljednjim danima zabilježen je niz ometanja rada evropskih aerodroma.

Hakerski napad u petak oborio je sisteme za prijavu i ukrcavanje koje isporučuje kompanija Collins Aerospace, dio korporacije RTX, što je uticalo na rad aerodroma u Londonu (Hitrou), Berlinu i Briselu. Tokom vikenda i početkom nedelje, posljedice su i dalje remetile avio-saobraćaj širom regiona.

Prije nekoliko dana danska premijerka izjavila je da će ta zemlja nabaviti oružje dugog dometa i visoke preciznosti u nastojanju da odvrati Rusiju od daljih napada i invazija na evropske zemlje.

U oštroj osudi Moskve, premijerka Mette Frederiksen izjavila je u srijedu novinarima da će Rusija predstavljati prijetnju za Dansku "godinama koje dolaze", čak i ako trenutno ne postoji neposredna opasnost od napada.

"Uz ovo oružje, oružane snage će moći da gađaju ciljeve na velikim udaljenostima i, na primjer, neutrališu raketne prijetnje neprijatelja", izjavila je premijerka, dodajući da ova odluka predstavlja „promjenu paradigme u danskoj odbrambenoj politici“.

Ova najava uslijedila je nakon najveće vojne nabavke u istoriji Danske prošle nedelje, u vrijednosti od 58 milijardi danskih kruna (9,2 milijarde dolara), kojom su kupljeni evropski sistemi protivvazdušne odbrane. U februaru, Frederiksen je pozvala vojsku da "kupi, kupi, kupi" u okviru plana za proširenje vojne potrošnje za dodatnih 50 milijardi kruna (7,9 milijardi dolara) tokom naredne dvije godine, što predstavlja dramatičan zaokret nakon decenija smanjenja budžeta.