Da tragedija bude još veća, zločinu u stanu u Beču prisustvala su i djeca

Djevojka (24) koju je u utorak oko 20 sati hicima iz pištolja u glavu ranio otac (44) preminula je u bolnici u Beču.

Kako prenosi portaj Hojte, ljekari su se dva dana borili za život teško ranjene mlade žene, ali je ona u četvrtak uveče izgubila bitku za život.

Podsjetimo, muškarac rodom iz jednog sela kod Petrovca na Mlavi, u utorak je u stanu u Beču ubio svoju suprugu (44), dok je ćerku i njenog muža teško ranio. Potom je izašao iz stana i na ulici pucao u austrijske specijalce koji su došli po pozivu.

"Policajci su uzvratili vatru, ali je ubica uspio da sjedne u svoj "mercedes" i odveze se nekoliko ulica dalje. Tu je pronađen mrtav u automobilu sa ranom od metka na glavi. Obdukcijom će biti utvrđeno da li je izvršio samoubistvo ili je nastradao od policijskog metka", rekli su izvori.

Da tragedija bude još veća, zločinu u stanu u Beču prisustvala su i djeca. Radi se o drugoj ćerki (15), kao i njihovo dvoje unučića.

"Mališani su djeca ubijene. Jedno od njih nema više od pet godina, a drugo je novorođenče", podsjeća izvor.

