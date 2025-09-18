Policija je u stanu pored ubijene supruge i ranjenika pronašla i dvoje djece.

Izvor: Kurir/privatna ahriva

Sinoć je državljanin Srbije Nenad Mitrović (44) ubio svoju suprugu Zlaticu (44) hicima iz pištolja i teško ranio njihovu ćerku K. M. (24) i njenog partnera (26) u stanu u Beču. Ranjeni svjedok krvoprolića je ispitan i kao što je rekao, ljubomora je vjerovatno pokrenula tragediju.

Policija je u stanu pored ubijene supruge i ranjenika pronašla i dvoje djece, od kojih je jedna beba, a saznaje se da je otac pucao u svoju ćerku koja se nedavno porodila.

Kako je objavljeno, par je već bio razdvojen i na ivici razvoda. Situacija je eskalirala tokom porodičnog okupljanja u stanu u ulici Vorgartenštrase.

Istražitelji iz Državne kancelarije kriminalističke policije danas su ispitali 26-godišnjeg dečka, koji je naveo da je ljubomora vjerovatno razlog ubistva. Objasnio je da se cijela porodica okupila u stanu i da se 44-godišnjak od početka čudno ponašao. Na kraju, 44-godišnjak je izvukao pištolj i pucao prvo u 26-godišnjaka, a zatim i u ostale. Međutim, formalno i detaljnije ispitivanje je još uvijek u toku.

Uprkos veoma teškoj rani od vatrenog oružja, 26-godišnjak se relativno dobro oporavlja. Prema Bečkom zdravstvenom udruženju, njegova partnerka, ćerka ubice, koja je upucana u glavu, nalazi se u izuzetno kritičnom stanju i "ljekari se bore za njen život".

"Djevojka je kritično, životno je ugrožena", rekli su izvori.

Cijela porodica poreklom iz jednog sela kod Petrovca na Mlavi, živjela je u stamu u ulici Vorgartenštrase.

Krvoproliće pred unucima

U stanu su se nalazila i troje maloljetnika: petnaestogodišnja ćerka pokojnika i dvoje djece (beba i dvogodišnje dijete) teško povrijeđene ćerke (24).

Fizički nisu povrijeđeni, ali su bili svjedoci brutalnih događaja. Njih troje je dato na brigu sestri pokojnika. Kada je policija stigla, počinilac je takođe usmjerio pištolj ka policajcima i pucao. Policajac je uzvratio vatru, ali je Srbin prvobitno uspio da pobjegne u bijelom mercedesu. Ubrzo nakon toga, policajci su ga pronašli beživotnog u njegovom automobilu nedaleko od mjesta zločina.

Obdukcija će utvrditi da li se zaista ubio ili ga je pogodio policijski metak. Imao je pištolj uprkos zabrani oružja, svjedok brojao koliko je puta pucao.

Četrdesetčetvorogodišnji otac je ilegalno posedovao oružje ubistva, bio je pod zvaničnom zabranom oružja nakon što je imao prethodne sukobe sa zakonom. Poreklo pištolja je još uvijek pod istragom.

Komšije su smatrale da su počinioci i žrtve prilično prijatni ljudi, kako otkriva lokalna inspekcija.

"To je noćna mora, potpuno nezamislivo", opisuje jedan komšija.

Svjedok zločina, Joan Ile (56), koji živi na devetom spratu zgrade u kojoj se dogodilo krvoproliće, ispričao je za austrijski "Krone" šta se dogodilo u utorak uveče.

"U 20 časova moja žena je bila u vešernici, a ja sam gasio računar jer radim od kuće. Odjednom sam čuo sedam hitaca. Tačno sam brojao. Zaista sam šokiran. Nažalost, pucnji stalno odjekuju u ovom kraju", rekao je muškarac.

