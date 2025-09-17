Detalji dogovora o budućnosti TikTok-a u SAD biće poznati 19. septembra, nakon telefonskog razgovora dvojice predsjednika.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Američki i kineski zvaničnici uspjeli su da se dogovore o modelu daljeg poslovanja TikTok platforme u SAD, a predsjednici Donald Tramp i Si Đinping održaće u petak, 19. septembra, telefonski sastanak i potom konferenciju za medije na kojoj će javnosti iznijeti detalje tog sporazuma.

Prema jedinim dostupnim informacijama, TikTok će nastaviti poslovanje u Americi, ali platforma će morati da bude potpuno otvorena za kontrolu od strane američkih bezbjednosnih stručnjaka, kako bi se otklonila zabrinutost Trampa i američke vlade u vezi sa korišćenjem aplikacije za špijuniranje američkih građana, piše Reuters.

Zasad se ne govori ništa o tome da li će TikTok u Americi imati posebnu upravu koja bi bila u rukama neke američke kompanije, pa postoji mogućnost da vlasništvo i dalje u potpunosti ostane u kineskim rukama, čak i u segmentu poslovanja u SAD.

Na pitanje američkih novinara da li će Kina imati udio u kompaniji, Tramp je odgovorio na sebi svojstven način, rekavši da o tome još nisu odlučili, ali mu se čini da hoće. To će, međutim, potvrditi tek nakon razgovora sa predsjednikom Si Đinpingom, prenosi Vidi.

Za očekivati je da će sporazum, kakav god bio, morati da odobri američki Kongres, ali s obzirom na to da u njemu dominiraju Republikanci, ni to vjerovatno neće predstavljati prepreku za nastavak rada TikTok-a u SAD.

Analitičari se slažu da Tramp nikako ne želi da se odrekne aplikacije koja je prije više godina došla na metu američkih političara, jer je svjestan da mu je TikTok dobrim dijelom pomogao u osvajanju predsjedničkih izbora. Uostalom, Bijela kuća je prošlog mjeseca pokrenula svoj zvanični TikTok nalog, tako da se zapravo ništa neće značajno promijeniti u radu aplikacije na američkom tlu.