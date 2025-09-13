U eksploziji u kafiću u madridskom naselju Valjekas povređena je 21 osoba, među njima i jedna teže. Uzrok eksplozije još uvjek nije poznat.

Izvor: Youtube/worldwide emergency responses/Screenshot/Ilustracija

U snažnoj eksploziji koja se dogodila u subotu popodne u jednom kafiću u Madridu, povrijeđena je 21 osoba, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede, saopštile su hitne službe.

Do eksplozije je došlo oko 15 časova u naselju Valjekas, koje se nalazi u južnom delu španske prestonice.

Uzrok eksplozije za sada nije poznat, a istraga je u toku.