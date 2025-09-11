Evropski parlament pozvao je na sankcije izraelskim ministrima Smotrihu i Ben-Gviru, kao i na djelimičnu suspenziju trgovine s Izraelom, uz osudu ometanja humanitarne pomoći Gazi i apel za oslobađanje talaca i pokretanje istraga ratnih zločina.

Evropski poslanici usvojili su rezoluciju kojom traže uvođenje sankcija protiv izraelskog ministra finansija Bezalela Smotriha i ministra nacionalne bezbjednosti Itamara Ben-Gvira, uz podršku predlogu Evropske komisije o djelimičnom obustavljanju trgovine sa Izraelom. Istovremeno, ponovo su zatražili hitno oslobađanje talaca i povećanje humanitarne pomoći Pojasu Gaze.

Parlament poziva da se sankcije prošire i na druge ekstremistički orijentisane pojedince direktno uključene u nezakonitu okupaciju palestinskih teritorija.

Podijeljenost unutar EU

Dok Irska, Španija, Švedska i Holandija zagovaraju suspenziju Sporazuma o pridruživanju EU i Izraela, zemlje poput Njemačke, Mađarske i Češke oštro se protive snažnijim mjerama.

U izvještaju Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) navodi se da izraelske akcije u Gazi krše načelo poštovanja ljudskih prava, što je sastavni dio Sporazuma o pridruživanju iz 2000. godine i temelj političkih i ekonomskih odnosa EU i Izraela.

Osuda blokade pomoći

Rezolucija, usvojena sa 305 glasova za, 151 protiv i 122 uzdržana, osuđuje izraelsku vladu zbog "ometanja isporuke humanitarne pomoći Gazi, što je izazvalo glad u sjevernom dijelu pojasa". Poslanici traže snažniji pritisak na Hamas da oslobodi taoce, obnavljanje mandata UNRWA-i (agenciji UN za pomoć palestinskim izbjeglicama), kao i reviziju trenutne distribucije pomoći.

Iako su naglasili da Izrael ima "neotuđivo pravo na samoodbranu", evroposlanici smatraju da to ne može opravdati neselektivne vojne akcije u Gazi. Rezolucija poziva i na "detaljnu istragu svih ratnih zločina i kršenja međunarodnog prava". Pojam genocida nije uvršten, iako su to predložili poslanici ljevice.

Priznavanje palestinske države

Parlament poziva članice EU da razmotre mogućnost priznanja palestinske države i zalaganje za dvodržavno rešenje. Dodaje se i da Hamas ubuduće ne smije imati političku ni vojnu kontrolu nad Gazom. U tekstu se naglašava da Evropski parlament podržava "potpun poraz terorističke organizacije Hamas kako bi se spriječilo da ikada više predstavlja prijetnju životima Jevreja i Izraelaca".

Nedostatak jedinstva u EU

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas poručila je u raspravi da Uniji nedostaje jedinstvo u pristupu ratu Izraela i Hamasa.

"Ne možemo napredovati dok države članice nemaju usaglašene stavove o tome šta treba preduzeti. Ovo nije trenutak za međusobna optuživanja, već da se ujedinimo i pronađemo rešenje", rekla je Kallas.

U diskusiji su poslanici ljevice naglašavali odgovornost Izraela za kršenja prava Palestinaca i stradanje civila, dok su desničarski poslanici isticali ulogu Hamasa u aktuelnom sukobu.