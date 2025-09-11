U centru Atine 20-godišnji sin poznatog biznismena luksuznim automobilom oborio je i povrijedio policajca tokom potere. Mladić je najprije učestvovao u uličnoj trci, a potom bježao policiji sve do hotela "Hilton", gdje je uhapšen i tereti se za pokušaj ubistva.

Izvor: Jose HERNANDEZ Camera 51/Shutterstock

U centru Atine, nadzorna kamera je snimila trenutak kada je 20-godišnji sin poznatog grčkog biznismena luksuznim automobilom oborio i povrijedio policajca tokom potjere.

Na snimku se vidi policijsko vozilo sa upaljenom signalizacijom, ispred kojeg izlaze dvojica policajaca radi kontrole. Nekoliko sekundi kasnije, automobil mladića pokušava da prođe s lijeve strane i tom prilikom udara 57-godišnjeg policajca koji je stajao ispred vozila.

Incident je počeo kada su pripadnici Uprave za iznude primijetili mladića kako učestvuje u uličnoj trci sa drugim automobilom. Iako im je dat znak da se zaustave, oba vozača su ubrzala i pokušala da pobjegnu.

Uslijedila je filmska potjera, vozač drugog vozila je ubrzo uhapšen, dok je 20-godišnjak nastavio da bježi, izvodeći rizične manevre. Uspio je nakratko da nestane u mreži uskih ulica, ali je ubrzo lociran u blizini hotela "Hilton" i priveden.

Protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog pokušaja ubistva.