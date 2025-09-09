Kalil al-Haja je lider Hamasa i glavna meta današnjeg izraelskog napada u Dohi.

Izvor: Al-Aqsa TV / UPI / Profimedia

Premijer Izraela Benjamin Nejtanjahu potvrdio je da je Izrael odgovoran za napad na Katar kada objasnio je cilj te vojne operacije. Svi lideri Hamasa preživjeli su raketni napad izraelske vojske u Dohi, prijestonici Katara, a glavna meta bio je lider Hamasa Kalil al-Haja.

Kalil al-Haja je postao centralna figura u vrhu Hamasa, palestinske militantne organizacije. U toku 2024. godine su ubijeni Ismail Hanijeh i Jahja Sinvar, prethodne vođe ove organizacije, piše "Gardijan".

Ko je Kalil al-Haja?

On je postao vrlo važna i uticajna osoba otkad je Hamas pokrenuo raketni napad na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Preuzeo je rukovođenje ovom organizacijom nakon likvidacije prethodna dva lidera.

On je član petočlanog rukovodstvenog savjeta koji predvodi Hamas. Dosad je u Pojasu Gaze izgubio nekoliko bliskih rođaka, uključujući i svog najstarijeg sina.

Bio je vrlo važna osoba u mirovnim pregovorima sa Izraelom 2014. godine. I sada je član delegacije koja pregovara o kraju rata sa Izraelom.

Rođen je u Pojasu Gaze 1960. godine, član je Hamasa od 1987, a početkom 1980. je postao član "muslimanskog bratstva". Riječ je o islamističkom pokretu iz kog se "rodio" Hamas par godina kasnije.

Pogledajte fotografije izraelske vojske

Zašto je Izrael napao Katar?

Katar je dosad bio medijator (posrednik) u mirovnim pregovorima Izraela i Hamasa. Doha je predstavljala “neutralnu lokaciju” na kojoj su se sastajale dvije delegacije.

Dosad je bilo uspostavljeno kratko privremeno primirje u novembru 2023. kada su borbena dejstva bila obustavljena na sedam dana. Razmijenjeno je oko 100 zarobljenika, a u međuvremenu su neke države optužile Katar da indirektno radi za Hamas zbog pružanja “zaštite teroristima”.

U trenutku napada, u Dohi je održan sastanak vrha Hamasa. Sastanku su prisustvovali Kalil al-Haja, Kaled Mašal, Muhamad Darviš, Razi Hamad i Izat al-Risak. Saudijska televizija “Al Arabija” je javila da je Al-Haja ubijen, ali kao što smo već naveli, nema još uvek zvaničnih podataka o tome.