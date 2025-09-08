Premijer Izraela Benjamin Netanjahu stiže na mjesto smrtonosne pucnjave u sjevernom Jerusalimu

Izvor: @SuppressedNws/X

U pucnjavi u Jerusalimu poginulo je najmanje šest osoba. Medicinske službe su prvobitno javile da je najmanje 15 povrijeđeno, od kojih šest teško.

Policija je saopštila da su oni koji su izvršili napad na glavnoj raskrsnici na sjevernom ulazu u grad ubijeni. Svi ulazni i izlazni punktovi u i iz Jerusalima su zatvoreni.

Teroristi koji su izvršili napad na raskrsnici Ramot u Jerusalimu koristili su improvizovani automatski pištolj „Karlo“, poznatiji kao Karl Gustav, prema slikama sa mjesta događaja.

The terrorists who carried out the shooting attack at the Ramot Junction in Jerusalem used a makeshift “Carlo,” otherwise known as the Carl Gustav, submachine gun, according to images from the scene.pic.twitter.com/k0tbEX6cGX — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian)September 8, 2025

Improvizovani pištolj se obično proizvodi u ilegalnim strugovima na Zapadnoj obali i korišćen je u brojnim palestinskim napadima u prošlosti.

Ko su napadači?

Prema riječima bezbjednosnih zvaničnika, teroristi koji su izvršili napad na raskrsnici Ramot u Jerusalimu suPalestinci sa Zapadne obale. Vjeruje se da su njih dvojica krenuli iz sela u oblasti Ramale. Njihov identitet još uvijek istražuju izraelske bezbjednosne vlasti.

Dvojicu terorista koji su izvršili pucnjavu na raskrsnici Ramot u Jerusalimu ubili su vojnik i mladić iz plemena Haredi koji je bio naoružan, javlja Kanal 12. Policija kaže da su „službenik obezbjeđenja i civil koji su bili prisutni na licu mjesta pucali na teroriste i da su oni neutralisani“.

U saopštenju, policija dodaje da je zamjenik šefa policije, Avšalom Peled, stigao na lice mjesta zajedno sa velikim policijskim snagama. Policijski inspektori takođe djeluju na mjestu pucnjave, provjeravajući moguće eksplozive.

Ispovijest svjedoka masakra u Jerusalimu

Žena koja je bila u autobusu u Jerusalimu kada su teroristi otvorili vatru na putnike prepričava jezive trenutke napada.

"Bila sam u autobusu. Autobus je bio prepun", rekla je žena, koja nije navela svoje ime, za Kanal 12.

"U trenutku kada je vozač otvorio vrata... došli su teroristi.Bilo je strašno. Bila sam pored zadnjih vrata, pala sam na sve i pobjegla, spasila sam se."

Ona kaže da se sakrila ispod drugog obližnjeg vozila dok pucnjava nije prestala i teroristi nisu neutralisani.

"Tamo je bila pucnjava jača od svega što se može zamisliti. Ne mogu da vjerujem da stojim ovde. Neopisiva pucnjava", kaže ona.

Netanjahu stigao na mjesto zločina u Jerusalimu

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu stiže na mjesto smrtonosne pucnjave u sjevernom Jerusalimu.

ראש הממשלה נתניהו הגיע לזירת הפיגוע בירושלים | ישירhttps://t.co/6V2H6BQryepic.twitter.com/k9QiCImY18 — החדשות - N12 (@N12News)September 8, 2025

Trenutno obilazi područje zajedno sa ministrom nacionalne bezbijednosti Itamarom Ben Gvirom i poslanikom Zvijem Sukotom, nakon što su teroristi otvorili vatru na civile na raskrsnici Ramot.

(Sky news/Times of Israel/MONDO)