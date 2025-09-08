Erin Paterson dobila kaznu bez prava na uslovni otpust u narednih 33 godine nakon ubistva tri člana porodice svog supriga i pokušaja ubistva četvrtog

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Vrhovni sud države Viktorija osudio je Erin Paterson (50) na doživotnu robiju, uz najmanje 33 godine zatvora bez prava na uslovni otpust, zbog ubistva troje bliskih rođaka svog supruga sa kojim je godinama imala tenzičan odnos i odvojen život i pokušaja ubistva četvrtog. Presudu je juče izrekao sudija Kristofer Bil tokom direktnog televizijskog prenosa – što je prvi put u istoriji te australijske države.

Paterson je u julu 2023. godine priredila ručak za roditelje svog supruga, Dona i Gejl Paterson, kao i njegovu tetku Heter Vilkinson i njenog supruga pastora Ijana Vilkinsona. U jelo „bif Velington“ namjerno je stavila otrovne pečurke death cap, što je dovelo do smrti troje gostiju, dok je jedini preživjeli, pastor Vilkinson, teško otrovan.

Tokom suđenja koje je trajalo 11 nedelja, porota je jednoglasno proglasila Erin Paterson krivom. Iako je na saslušanju pastor Vilkinson istakao da joj je oprostio, naglasio je da mora da traži pravdu za ubijene.

"Sada više nisam žrtva Erin Paterson, već je ona postala žrtva moje dobrote", poručio je, dodajući da se nada da će ona vrijeme u zatvoru iskoristiti za preobražaj.

Suprug Sajmon Paterson izjavio je da je zločin njegove bivše žene lišio njihovu djecu, rođenu 2009. i 2014. godine, odnosa sa majkom kakav svaki mališan zaslužuje. Sudija Bil je tokom izricanja kazne istakao da su zločini bili "užasni" i da je šteta nanijeta žrtvama nenadoknadiva.

"Nanijeli ste neizmernu patnju sopstvenoj djeci, lišivši ih voljenih baka i dede" rekao je.

Odbrana je pokušala da ublaži kaznu ističući da je zbog medijske pažnje Paterson praktično u izolaciji – zaključana po 22 sata dnevno – ali sudija je naglasio da je za tri ubistva i jedan pokušaj ubistva neophodna maksimalna kazna. Uz doživotni zatvor, izrečena joj je i kazna od 25 godina za pokušaj ubistva, koja će se odsluživati istovremeno.

Paterson će imati pravo da prvi put zatraži uslovni otpust 2056. godine, kada bude imala 82. Do sada je već provela 676 dana u pritvoru.

Iako je sve vrijeme tvrdila da je riječ o tragičnoj nesreći i izjasnila se kao nevina, sud je utvrdio da je djelo počinila s predumišljajem. Paterson ima rok do 6. oktobra da uloži žalbu na presudu.

(RTS/MONDO)