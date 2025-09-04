Premijer Portugala najavio je brzu istragu nakon stravične nesreće na uspinjači u Lisabonu, u kojoj je poginulo 16, a povrijeđeno 21 osoba, dok grad tuguje za žrtvama i pažljivo prikuplja sve podatke o uzrocima tragedije.

Premijer Portugala, Luis Montenegro, obećao je brzu i temeljnu istragu kako bi se utvrdili uzroci nesreće na uspinjači u Lisabonu, u kojoj je poginulo 16, a povređena 21 osoba, opisujući je kao "jednu od najvećih tragedija u našoj novijoj istoriji".

Nesreća se dogodila na čuvenoj Gloria uspinjači u portugalskoj prijestonici, nešto posle 18 časova u srijedu. Gradonačelnik Lisabona zatražio je od kompanije Carris, gradskog javnog prevoznika koji upravlja uspinjačom, da sprovede dodatnu istragu.

U četvrtak uveče tužilaštvo je saopštilo da je među poginulima pet portugalskih državljana, dvoje Korejaca i jedan Švajcarac. Među povrijeđenima su takođe Portugalci, ali i dvojica Njemaca, dvojica Španaca, kao i po jedan državljanin Kanade, Zelenortskih Ostrva, Francuske, Italije, Maroka, Južne Koreje i Švajcarske.

Kompanija Carris potvrdila je da je u nesreći stradao i jedan njihov radnik, kočničar na uspinjači.

Povrijeđeni, među kojima je pet osoba u teškom stanju, zbrinuti su u nekoliko bolnica u regionu Lisabona. Jedna od najteže povrijeđenih žrtava preminula je tokom noći, čime je broj poginulih porastao sa 15 na 16.

Ranije procjene Agencije za civilnu zaštitu govorile su o 17 poginulih, ali je broj u četvrtak popodne zvanično korigovan.

Timovi patologa iz Nacionalnog forenzičkog instituta tokom noći su obavljali obdukcije, saopštili su zvaničnici. Portugalske vlasti obustavile su rad svih drugih lisabonskih uspinjača radi bezbjednosnih provjera nakon iskliznuća voza.

Premijer Montenegro je u četvrtak popodne nesreću opisao kao "tragičnu nesreću koja prevazilazi granice i bol koji ne poznaje nacionalnost", ponavljajući obećanje da će istraga brzo utvrditi šta je pošlo po zlu.

"Nadležne vlasti brzo će sprovesti sve potrebne istrage kako bi se utvrdio uzrok ove tragične nesreće", rekao je premijer. "Utvrdićemo sve odgovornosti, uz poštovanje prema svima koji su pretrpjeli ili još trpe posledice ove nesreće."

Dvije kabine na uspinjači, poznatoj kao Elevador da Gloria, kreću se po strmom brdu u centru Lisabona u tandemu, jedna nasuprot druge.

Lider sindikata Fectrans, Manuel Leal, izjavio je lokalnoj televiziji da su radnici ranije upozoravali da problemi sa zatezanjem kabla koji vuče kabine otežavaju kočenje, ali je dodao da je još prerano govoriti da li je to uzrok nesreće.

Snimci su prikazivali olupinu žuto-bijele kabine kako leži na boku u uskoj ulici kojom se kretala. Strane i krov kabine bili su zgureni, a izgledalo je da je udarila u zgradu na krivini puta. Djelovi vozila, pretežno metalni, bili su smrskani.

Svjedoci su lokalnim medijima ispričali da je kabina jurnula niz brdo, očigledno van kontrole. "Udario je u zgradu silovito i raspao se kao kartonska kutija", rekla je Tereza d’ Avo za TV kanal SIC.

