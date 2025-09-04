Rusko ministarstvo za ekonomski razvoj priprema revidirane makroekonomske prognoze, predviđajući niži rast BDP-a od ranije očekivanih 2,5% na oko 1,2%. Inflacija slabi, rubalja je jaka, ali privreda pokazuje znakove usporavanja.

Izvor: Cao Yang / Xinhua News / Profimedia

Rusko ministarstvo za ekonomski razvoj je u završnoj fazi ažuriranja makroekonomskih prognoza, izjavio je ministar Maksim Rešetnikov, nagovještavajući niže procjene rasta privrede.

"U okviru pripreme ovih projekcija naši analitičari razmatraju različite scenarije, uključujući i nepovoljne, procjenjujući sve faktore i izazove, trenutnu dinamiku i stanje u globalnoj ekonomiji", rekao je. "Mnogi pokazatelji u osnovnom scenariju biće revidirani u odnosu na uslove iz aprila", dodao je ministar.

Izvor upućen u pripremu budžetskih projekcija rekao je novinarima da bi, prema ažuriranim očekivanjima, ruski BDP ove godine mogao porasti za 1,2 odsto, dok su aprilske vladine prognoze predviđale rast od 2,5 odsto.

"Rublja je jaka"

Prema aprilskoj prognozi ministarstva, inflacija bi ove godine trebalo da iznosi 7,6 odsto, ali i ta projekcija će vjerovatno biti snižena. Centralna banka sprovodi strogu monetarnu politiku uz visoke kamatne stope, što po Rešetnikovim riječima daje rezultate.

"U protekla dva mjeseca imali smo deflaciju, ukoliko zanemarimo tradicionalnu indeksaciju u julu. Nedeljni podaci za avgust pokazuju deflaciju, pa možemo reći da je situacija s inflacijom sada znatno povoljnija nego na početku godine", naveo je ministar.

Rubalja je, prema njegovim riječima, "prilično jaka", a problem sa cijenama neprehrambenih proizvoda nije toliko izražen.

"Dakle, vidimo da je situacija sa cijenama povoljna, ali je to rezultat teške ekonomske situacije", rekao je Rešetnikov. Ruska privreda, kako je naveo, u julu je porasla za 0,4 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine, nakon rasta od jedan odsto u junu.

"Rast proizvođačkih cijena se zaustavio, cijene su ostale na godišnjem nivou, što nije baš dobar znak jer pokazuje nedovoljnu aktivnost u ekonomiji", objasnio je ministar. Dodao je da mnogi industrijski pogoni trenutno nisu u potpunosti iskorišćeni.

"Privreda se naglo hladi"

"Privreda se naglo hladi i polazimo od pretpostavke da centralna banka ima dovoljno prostora da ublaži monetarnu politiku i snizi kamatne stope", zaključio je Rešetnikov.

Tokom ljeta ruska centralna banka smanjila je ključne kamatne stope za tri procentna poena, na 18 odsto.

Inflacija slabi bržim tempom nego što se očekivalo, uz usporavanje domaće potražnje, navodi se u saopštenju sa sjednice krajem jula, uz zaključak da se ruska privreda vraća na putanju uravnoteženog rasta.

Očekuje se da će ekonomska aktivnost ove godine porasti između jednog i dva odsto.

