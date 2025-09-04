U četvrtak popodne u naselju Veding u Berlinu, automobil je udario grupu djece, a troje je povrijeđeno i prebačeno u bolnicu. U incidentu je teško povrijeđena i učiteljica koja je bila sa djecom.

Izvor: X/@nexta_tv/Printscreen

Automobil je u četvrtak popodne udario u grupu ljudi u Berlinu. Na mjestu događaja ima povrijeđenih, među kojima su i djeca. Nesreća se dogodila u naselju Veding, na uglu ulica Seštrase i Donagestel, oko 13:10 časova.

Prema prvim informacijama, automobil marke BMV je prilikom skretanja udario grupu djece uzrasta od sedam do osam godina.

Prema pisanju lista Bild, od ukupno 15 djece, troje je povrijeđeno i prebačeno u obližnju kliniku Virhov. Njihova učiteljica je takođe teško povrijeđena.

In Berlin, an unknown person rammed a group of children with a car — three were injured



The driver was detained. The teacher who was accompanying the children was hospitalized with serious injuries.



It is not yet known whether this was a deliberate ramming (a terrorist attack)…pic.twitter.com/wnv5lP8o4H — NEXTA (@nexta_tv)September 4, 2025

Vozač je iz nesreće izašao nepovrijeđen, a policija ga je zadržala na mjestu događaja. Berlinska policija je potvrdila listu Berliner Morgenpost da interveniše na mjestu nesreće, ali za sada ne može da pruži detalje o počiniocu niti tačnom broju povrijeđenih. Pretpostavlja se da je riječ o nesrećnom slučaju.