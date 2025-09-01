Donald Tramp se oglasio o odnosima sa Indijom.

Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Niharika KULKARNI / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" o odnosima sa Indijom i carinskim mjerama. Otkrio je da je Indija ponudila da ukine carinske mjere Sjedinjenim Američkim Državama, ali Tramp smatra da je sada kasno i da je to trebalo odavno da urade.

"Ono što mali broj ljudi razumije jeste da mi vrlo malo poslujemo sa Indijom, ali oni mnogo rade sa nama. Drugim riječima, prodaju nam mnogo svojih proizvoda, mi smo im najveći 'klijent', a mi njima vrlo malo.

Dosad je ovo bila jednostrani odnos i to je tako već decenijama. Razlog leži u tome što nam je Indija nametnula visoke carinske mjere, najviše od bilo koje zemlje, zbog čega mi ne možemo njima ništa da prodamo.

Takođe, Indija kupuje najviše nafte i vojne opreme od Rusije, a vrlo malo od Sjedinjenih Država. Sada su nam ponudili da ukinu tarife, ali je kasno.

To je trebalo da urade prije mnogo godina. Samo iznosim proste činjenice", naveo je Tramp.

Da podsjetimo, premijer Indije Narendra Modi nalazi se u Kini na samitu Šangajske organizacije za saradnju. Prisutan je i ruski predsjednik Vladimir Putin koji je bio glavna zvijezda na crvenom tepihu.

