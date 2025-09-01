"Za mene je proces proširenja danas neka vrsta ujedinjenja Evrope, kakvo u istoriji još nismo imali"

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je danas da uključivanje novih država u Evropsku uniju (EU) nije samo povećanje površine teritorije ili broja stanovnika, već i zaštita od spoljnih uticaja, kao i da bi Crna Gora do 2028. godine mogla da postane prva naredna članica.

"Za mene je proces proširenja danas neka vrsta ujedinjenja Evrope, kakvo u istoriji još nismo imali", rekla je Kos na panelu o proširenju EU na Bledskom strateškom forumu, prenijela je Slovenačka novinska agencija (STA).

Ona je istakla važnost liderstva na putu ka članstvu u EU i odlučniju primjenu reformi u državama kandidatima.

Kao pozitivne primjere navela je učesnike današnjeg panela - crnogorskog premijera Milojka Spajića i albanskog premijera Edija Ramu, ocijenivši da je opitimista po pitanju ulaska tih zemalja u Evropsku uniju.

"S Crnom Gorom napredujemo, i moguće je da, ako 2026. godine zaključimo tehnički dio pregovora, 2028. postane 28. članica Evropske unije", rekla je Kos i dodala da bi Albanija u EU mogla da uđe 2029. godine.

Slovenački premijer Robert Golob pozvao je zemlje Zapadnog Balkana da iskoriste "otvoreni prozor" za ulazak u EU, koji se otvorio ratom u Ukrajini.

Golob je govorio i o načinu na koji treba izbeći eventualne blokade pojedinačne države na putu proširenja EU.

"Formula 26 ili 27-1 je već funkcionisala, tako da bi mogla da djeluje i u ovim slučajevima", rekao je Golob, dok se njegov hrvatski kolega Andrej Plenković osvrnuo na nekadašnju slovenačku blokadu hrvatskih pregovora sa EU, vezanu za rješavanje pitanje granice na moru.

"Kada se radi o bilateralnim pitanjima, ja sam u Sloveniji i biću vrlo pristojan, recimo samo da je prošlost prošlost, a da pokretanje bilateralnih pitanja nije zdravo za proces pridruživanja", ocijenio je Plenković aludirajući na blokadu hrvatskih pregovora sa EU iz 2008. godine.

Albanski premijer ocijenio je da bi ulaskom država Zapadnog Balkana u EU i ta organizacija postala "jača i kompaktnija", dok je crnogorski šef vlade naglasio važnost kompromisa u toj multietničkoj državi.

"Ako se EU proširi na nas, biće jača i kompaktnija. Zašto? Zato što neće ostaviti nijedan dio tijela otvorenim za viruse, mikrobe, za napade i zaraze", rekao je Rama.