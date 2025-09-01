Avion predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen primoran je da sleti koristeći papirne karte nakon što je područje oko aerodroma u Plovdivu ostalo bez GPS signala.

Izvor: FREDERICK FLORIN / AFP / Profimedia

Avion predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen bio je prinuđen da sleti koristeći papirne mape zbog ometanja GPS signala prilikom približavanja aerodromu u Plovdivu, Bugarska. Navodno, radi se o sumnjivom ruskom napadu koji je onesposobio GPS navigacione usluge na aerodromu i primorao pilota da se osloni na analogne karte za bezbedno sletanje.

Fajnenšel tajms (FT) piše da se incident smatra ruskom sabotažom, a potvrđeno je da je celokupno područje oko aerodroma ostalo bez GPS signala.

Fon der Lajen je bila na turneji po istočnoevropskim državama EU kako bi razgovarala o jačanju odbrambene spremnosti Unije u kontekstu ruske agresije protiv Ukrajine.

"Čitavo područje aerodroma ostalo je bez GPS signala", rekao je jedan od zvaničnika i dodao da se nesumnjivo radilo o smetnjama.

Nakon što je avion kružio oko aerodroma sat vremena, pilot je doneo odluku o sletanju korišćenjem analogne karte. Bugarska uprava civilnog vazduhoplovstva potvrdila je incident u saopštenju za FT.

"Od februara 2022. godine primećen je značajan porast slučajeva ometanja (GPS) signala, a nedavno i lažnog predstavljanja. Ovo ometanje sprečava tačan prijem (GPS) signala, što dovodi do raznih operativnih izazova za avione i zemaljske sisteme", navodi se u saopštenju.

FT navodi da su ometanje i lažno predstavljanje GPS signala, kojim se sprečava pristup satelitskom navigacionom sistemu, tradicionalno koristile vojska i obaveštajne službe za zaštitu osetljivih lokacija, ali u poslednje vreme sve više zemalja poput Rusije koristi ove metode za ometanje civilnog života.

Vlade EU upozoravaju da rastuće ometanje GPS signala, za koje je okrivljena Rusija, preti da izazove veliku vazdušnu katastrofu praktično "zaslepljujući" komercijalne avione u letu.

Poslednjih godina, broj incidenata ometanja GPS signala značajno se povećao u Baltičkom moru i zemljama istočne Evrope u blizini Rusije, što utiče na avione, brodove i civile koji koriste GPS za svakodnevnu navigaciju.