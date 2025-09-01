Zemljotres od šest Rihtera u Avganistanu, najmanje 250 ljudi je poginulo i 400 povrijeđeno, talibanska vlast moli humanitarne organizacije da pomognu u spasilačkim naporima na područjima koja su dostupna samo vazdušnim putem

Najmanje 250 ljudi je poginulo, a 400 je povrijeđeno u zemljotresu jačine šest stepeni Rihterove skale koji je pogodio Avganistan.

Skaj njuz prenosi da su to saopštili lokalni zvaničnici.

Njemački Istraživački centar za geološke nauke (GFZ) je objavio da se potres desio u sjeveroistočnoj pokrajini Kunar u blizini granice sa Pakistanom u nedelju noćas malo pred ponoć po lokalnom vremenu.

Spasioci su angažovani u nekoliko okruga te planinskepokrajine, a stotine povrijeđenih je prebačeno u bolnicu.

"Broj povrijeđenih će vjerovatno porasti", rekao je lokalni zvaničnik.

Epicentar zemljotresa bio je u blizini Džalalabada, u pokrajini Nangarhar, na dubini od 14 kilometara.

Džalalabad je udaljen oko 119 kilometara od glavnog grada Kabula.

Oko 20 minuta kasnije dogodio se drugi zemljotres u istoj pokrajini, jačine 4,5 stepena Rihterove skale i na dubini od deset kilometara.

Kasnije je uslijedio potres jačine 5,2 Rihtera na istoj dubini.

BBC prenosi navode avganistanske talibanske vlade da su desetine kuća zatrpane "pod ruševinama".

Prayers for Afghanistan after a major earthquake hits Kunar.pic.twitter.com/cbdteIJBHZ — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr)September 1, 2025

Zvaničnici su izvijestili da su čitava sela uništena.

A magnitude 6.2 earthquake struck southeastern Afghanistan on Sunday, August 31, 2025. The epicenter was located 25 kilometers southwest of Asadabad city in Kunar province.



I hope that one day this pain, which takes its toll on our nation in various ways, will end.pic.twitter.com/5oFqc32YpV — Political Base Abdul Maroof Azadmanish (@PoliticalBaseMA)August 31, 2025

Oni su pozvali humanitarne organizacije da pomognu u spasilačkim naporima na područjima Avganistana koja su dostupna samo vazdušnim putem zbog klizišta i poplava.

The world must help Afghanistan to cope with this disaster. Acc to the ministry of information & culture, over 250 people have lost their lives in the earthquake & ‘more than 500 injured, mostly in eastern Afghanistan. Death toll could rise. ⁦@UN⁩ ⁦@POTUS45⁩pic.twitter.com/9HRwWzIyRd — Mushtaq Yusufzai (@MYusufzai)September 1, 2025

Zemljotres je bio na relativno maloj dubini i potresao je zgrade od avganistanske prijestonice Kabula do Islamabada, glavnog grada Pakistana udaljenog više od 300 km.

(Kurir.rs/Sky News/BBC/Preveo i priredio: N. V.)