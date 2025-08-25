Uprkos rastućim globalnim debatama o etici i ljudskim pravima, smrtna kazna se i dalje primjenjuje u pojedinim zemljama.

Izvor: Fox news/Printscreen

U nekim zemljama smrtna kazna je i dalje zakonski dozvoljena i izvršava se pogubljenjem, uprkos rastućim globalnim debatama o etici, ljudskim pravima i efikasnosti ove kazne. Dok neki tvrde da ona predstavlja oblik pravde za najteže zločine, drugi ukazuju na rizik od pogrešnih presuda i nemogućnost ispravljanja nepravde nakon izvršenja kazne.

Jedan bivši zatvorenik osuđen na smrt otvoreno je govorio o mučnom i potresnom iskustvu i otkrio uznemirujuću stvar koju su, kako je objasnio, zatvorenici vidjeli svaki put kada bi se izvršilo pogubljenje.

Herman Lindzi je osuđen na smrt 2006. godine zbog ubistva i pljačke iz 1994. godine, odnosno za zločin koji nije počinio. Srećom, njegova presuda je poništena tri godine kasnije, a danas govori o tome kako je bilo živjeti kao nevin čovjek u iščekivanju smrti. Lindzi je rekao da su, dok su bili na Floridi, on i njegove kolege, koje su takođe bile osuđene na smrt, često doživljavali paranormalne pojave kada bi neko bio pogubljen, piše Miror.

"U noći kada se neko pogubljuje, vidjećete duha kako hoda hodnikom. Većina ljudi osuđenih na smrt će vam reći da su to vidjeli svojim očima", rekao je Lindzi. Objasnio je da to nije bila halucinacija i da nije bio jedina osoba koja je tome svjedočila.

Rekao je da se duh "pripisuje" zatvoreniku koji je preminuo nekoliko godina ranije i da se uvijek pojavljivao prije nego što bi neki zatvorenik trebalo da bude pogubljen. "Ne možete halucinirati kada 12 ljudi vidi istu stvar koju i vi vidite. To je praktično nemoguće i to me je navelo da povjerujem u duhove jer ih zaista vidite", zaključio je Lindzi.