Bugarska, ključni NATO saveznik na Balkanu, suočava se sa velikim kašnjenjima u isporuci američkih borbenih aviona F-16 Block 70, dok prvi isporučeni primjerci imaju tehničke kvarove.

Bugarska, članica NATO-a i ključni partner Alijanse na Balkanu, sve glasnije izražava nezadovoljstvo zbog značajnog kašnjenja isporuke američkih borbenih aviona F-16 Block 70.

Sofija je naručila ukupno osam aviona u dva odvojena ugovora, prvi 2019., a drugi 2022. godine, ali je prema prvobitnom planu prve jedinice trebalo da dobije još 2023. godine.

Do sada su u Bugarsku stigla samo dva F-16 Block 70 aviona, i to tek u februaru ove godine, dok se isporuka ostatka flote ni ne nazire. Podsjetimo, Bugarska je u nedelju, 13. aprila, na Trećoj vazduhoplovnoj bazi Graf Ignatievo, zvanično primila svoj prvi F-16 Block 70 u operativnu službu tokom svečane ceremonije.

Kašnjenja i dodatni problemi

Pored kašnjenja, bugarska avijacija suočila se i sa novim izazovima - prva dva isporučena aviona pokazala su tehničke probleme. Detalji o prirodi kvarova nisu objavljeni, ali je Ministarstvo odbrane potvrdilo da je u kontaktu sa kompanijom Lockheed Martin, koja trenutno analizira uzroke i radi na otklanjanju problema. Bugarski mediji su ove jedinice već prozvali "neispravnim F-16", što je dodatno podgrijalo raspravu u javnosti i parlamentu.

MiG-29 i dalje čuvaju nebo Bugara

Zbog kašnjenja isporuka, bugarska vojska je primorana da produži operativni vijek sovjetskih MiG-29 aviona. Ovi zastarjeli lovci, koji su odavno prevaziđeni u savremenom vazdušnom ratovanju, i dalje patroliraju bugarskim nebom, naročito iznad Crnog mora - gdje Bugarska dijeli granicu sa Rusijom i gdje su napetosti poslednjih godina sve veće.

Produžena upotreba MiG-29 aviona nosi visoke troškove održavanja i rizik za pilote, jer su rezerve djelova sve manje, a tehnička podrška iz Rusije praktično nedostupna zbog aktuelnih geopolitičkih tenzija.

Zamjerke Lockheed Martinu i SAD-u

Bugarska vlada otvoreno kritikuje i američkog proizvođača Lockheed Martin i zvanični Vašington. Prema riječima ministra odbrane Atanasa Zaprijanova, kašnjenja nisu samo rezultat problema u proizvodnji, već i nedostatka američkih aviona za vazdušni dopun goriva.

"Bez aviona za dopunu goriva, naši novi F-16 ne mogu da prelete Atlantik i stignu do Bugarske. SAD raspolažu ograničenim brojem tih platformi, što dodatno usporava čitav proces", rekao je Zaprijanov pred poslanicima. On je dodao da u ovom trenutku ne može da precizira kada će preostalih šest aviona stići u zemlju.

F-16 Block 70 smatra se ključnim za modernizaciju bugarskog ratnog vazduhoplovstva i za zaštitu njenog vazdušnog prostora, posebno u svjetlu rastućih tenzija u regionu. Novi avion nudi:

napredni AESA radar za bolje otkrivanje i praćenje ciljeva;

modernizovanu avioniku i komunikacione sisteme kompatibilne sa NATO standardima;

mogućnost nošenja širokog spektra precizno vođenog naoružanja;

unaprijeđene motore i produžen vijek trajanja konstrukcije.

moguću nadogradnju sistema elektronskog ratovanja Viper Shield.

Uprkos prednostima koje donosi, dosadašnji problemi i odlaganja stvaraju zabrinutost oko dugoročne pouzdanosti i spremnosti ovog programa.

Bugari i NATO pritisci

Bugarska se nalazi pod pritiskom NATO saveznika da ubrza modernizaciju svojih oružanih snaga. Kao članica Alijanse, Bugarska je preuzela obavezu da osigura zaštitu istočnog krila NATO-a, naročito nadzora i kontrole neba iznad Crnog mora, gdje raste vojna aktivnost Rusije.

Odlaganje isporuke F-16 aviona, kao i tehnički problemi sa prvim jedinicama, otežavaju ispunjavanje tih obaveza i povećavaju zavisnost od savezničkih misija "Air Policing", koje trenutno sprovode Italija i Španija, a koje naravno nisu besplatne!

Iako Bugarska ostaje strateški saveznik Sjedinjenih Država i NATO-a, kašnjenja i tehnički problemi u programu F-16 Block 70 izazivaju ozbiljne političke i bezbjednosne implikacije. Modernizacija bugarskog vazduhoplovstva sada zavisi od toga koliko brzo će Lockheed Martin i američka vojska riješiti probleme i omogućiti punu operativnu spremnost novih letjelica.

