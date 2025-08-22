Uhapšene su dvije osobe nakon sletanja aviona u Španiju zbog intimnih odnosa koje su imali usred leta u toaletu letjelice.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Španska policija reagovala je odmah nakon slijetanja aviona "Erbas A320" na aerodrom Alikante koji je poletio iz Londona zbog dvoje putnika koji su, kako se sumnja, imali intimne odnose tokom leta, piše "Ekspres". Posada nije uspjela da ih "obuzda" tokom trajanja leta i odmah su privedeni radi daljeg postupanja.

Avion je poletio iz Londona u 20:44 po britanskom vremenu 8. avgusta. Žena od oko 30 godina je pila alkohol i počela je da se svađa sa osobljem, odbila je kafu u više navrata i tražila je alkoholno piće.

Krenula je ka toaletu i jedva je stigla do njega zbog količine alkohola koji je popila. Potom je pozvala svog partnera da dođe do toaleta da bi "joj pomogao" kako je ispričala u policiji.

Kako je on ušao u toalet, zaključali su vrata i ubrzo su svi ostali putnici u letjelici slušali zvuke smijanja i glasnog stenjanja. Svima je bilo jasno šta se dešavalo u toaletu aviona tokom leta i mnogi su crvenili od sramote zbog njih.

Posada je pokušala da reaguje, ali nisu mogli da otvore vrata toaleta. Kada su shvatili da ne mogu da ih spriječe, obavijestili su kapetana koji je komunicirao sa kontrolom leta i policijom koja ih je sačekala na aerodromu.

"Možemo da potvrdimo da je let EZY2317 iz Lutona za Alikante 8. avgusta dočekala policija po slijetanju, zbog nedoličnog ponašanja pojedinih putnika. Ozbiljno shvatamo ovakve incidente i ne tolerišemo ponašanje koje ometa druge. Bezbjednost i dobrobit naših putnika i posade uvijek su najveći prioritet kompanije easyJet", oglasila se saopštenjem avio-kompanija "EasyJet".