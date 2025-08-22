Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da mu je bivši predsjednik SAD Donald Tramp u pismu poručio da je "veoma ljut" zbog ukrajinskih napada na naftovod "Družba", koji je ključan za snabdijevanje Mađarske i Slovačke.

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da je predsjednik SAD Donald Tramp izrazio nezadovoljstvo povodom ukrajinskog napada na naftovod "Družba" i da mu je u pismu poručio da je ''veoma ljut'' zbog tog napada.

Orban je objavio odgovor Trampa na pismo u kojem je on prethodno upozorio na posledice ukrajinskog napada na naftovod "Družba", ključnog za snabdijevanje Mađarske i Slovačke.

Premijer Mađarske je u objavi na Fejsbuku istakao da su ukrajinske snage u više navrata granatirale naftovod, navodeći da je slična situacija bila i sa gasovodom Sjeverni tok, prenosi Mađar nemzet. U pismu koje je objavio mađarski premijer, Tramp je izrazio nezadovoljstvo situacijom.

"Ukrajinci stalno napadaju naftovod Družba. Isto su učinili i sa Sjevernim tokom. Tamo je istina već isplivala na površinu. Tramp mi je odgovorio. Viktore, ne sviđa mi se ono što sam čuo. Veoma sam ljut zbog toga, Prenesi to i Slovacima. Ti si moj veliki prijatelj", napisao je Orban.

Orban je dodao da je od Trampa zatražio pomoć i podršku u vezi sa zaštitom energetskih interesa regiona, posebno nakon što je snabdijevanje naftom dovedeno u pitanje zbog ukrajinskih napada.