Napali ih sa svih strana, dronom oborili helikopter

Izvor: YouTube/printscreen/TGG - Global Emergency Responses

Šest policajaca je ubijeno, a sedam povrijeđeno u četvrtak u Kolumbiji u jednom fizičkom napadu i napadu dronom iza kojih, kako tvrde vlasti, stoji narkokartel Klan del Golfo.

To je najveći kolumbijski narkokartel, a napadi su se dogodili u sjeverozapadnom okrugu Antiohija, saopštili su policija i ministarstvo odbrane.

Policijski zvaničnik je rekao za AFP da su napadači "uznemiravali" grupu ljudi zaduženih za uništavanje plantaže koke.

Takođe su napali dronom jedan od njihovih helikoptera, koji je pao na zemlju.

Prema navodima ministarstva odbrane, napadači su bili članovi grupe Klan del Golfo.

Kurir.rs/Beta