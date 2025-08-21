Švedska vlada je najavila da će NATO u gradu Enćepingu formirati novi štab za kretanje trupa i opreme, kao dio jačanja vojne infrastrukture Alijanse u sjevernoj Evropi.

Izvor: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Švedska vlada je odlučila da u gradu Enćepingu, sjeverozapadno od Stokholma, bude uspostavljen štab NATO-a za kretanje trupa i opreme u sjevernoj Evropi. Prema planu, baza će u mirnodopsko vrijeme imati oko 70 pripadnika, dok će se u stanju povišene pripravnosti taj broj povećati na 160.

Švedski ministar odbrane Pal Jonson naglasio je da će švedske oružane snage biti odgovorne za pripremu i uspostavljanje baze, koja bi trebalo da bude operativna do kraja 2027. godine.

"Prisustvo NATO-a u Švedskoj jača našu sigurnost i odvraćanje. Logistički centar pomaže u odbrani sjevernog krila NATO-a", rekao je Jonson.

Rad u centru će obuhvatati transport zaliha, uključujući gorivo, municiju i rezervne djelove, i omogućiće brzo kretanje velikih količina opreme i osoblja preko švedske teritorije. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Švedska je napustila decenije vojne neutralnosti i postala 32. članica NATO-a u martu 2024. godine.