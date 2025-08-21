Dio krila aviona "Boing" se odlomio usred leta što je izazvalo dramu među putnicima.

Izvor: Xprintscreen

U Sjedinjenim Američkim Državama se dogodila drama usred leta kada se odlomio dio krila na avionu "Boing 737" avio-kompanije "Delta airlines", piše "CNN". Istragu vodi američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).

Putnici na letu 1893 iz Orlanda za Ostin primijetili su da se dio zakrilca odvojio od krila usred leta. Snimak je napravila putnica Šanila Arif i na njemu se vidi oštećeni dio kako visi dok avion leti.

"Mislili smo da je u pitanju jaka turbulencija. Cio avion se tresao. Žena ispred nas je pogledala kroz prozor i rekla nam je da je krilo slomljeno. Pogledala sam kroz prozor i uplašila se", ispričala je Šanifa za "CNN".

Avion je uspio bezbjedno da sleti u Ostin. Utvrđeno je na licu mjesta da je nedostajao dio zakrilca lijevog krila.

"Izvinjavamo se našim putnicima zbog njihovog iskustva. Ništa nije važnije od bezbjednosti naših ljudi i putnika", saopštila je avio-kompanija.