Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i evropski lideri održali su sastanke s američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Bijeloj kući, a danas se nastavljaju njihovi napori na okončanju rata u Ukrajini. Tramp je rekao da je zvao ruskog predsjednika Vladimira Putina kako bi organizovao sastanak šefa Kremlja sa Zelenskim.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć u Vašingtonu da će Zapadni saveznici Kijeva odrediti bezbjednosne garancije za Ukrajinu u roku od 10 dana kako bi spriječili dalje ruske napade u slučaju mirovnog sporazuma sa Moskvom.

"O bezbjednosnim garancijama će vjerovatno odlučivati naši partneri, a biće sve više i više detalja, jer će sve biti zapisano i formalizovano u roku od sedam do 10 dana", rekao je kasno sinoć Zelenski posle pregovora u Bijeloj kući sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) i evropskim liderima, objavio je AFP.

Today, important negotiations took place in Washington. We discussed many issues with President Trump. It was a long and detailed conversation, including discussions about the situation on the battlefield and our steps to bring peace closer. There were also several meetings in a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Zelenski je dodao da je važno da SAD pošalju jasan signal da će biti među zemljama koje će pomagati, koordinisati i takođe učestvovati u bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

"Mislim da je ovo veliki korak napred", dodao je Zelenski koji je naveo da je sa Trampom imao do sada "najbolje razgovore" u pokušaju da pronađu rešenje za rat u Ukrajini.

Nekoliko evropskih lidera bilo je prisutno u Vašingtonu kako bi podržali stav Kijeva. Među njima su francuski predsjednik Emanuel Makron, njemački kancelar Fridrih Merc, italijanska premijerka Đorđa Meloni, britanski premijer Kir Starmer, finski predsjednik Aleksander Stub, generalni sekretar NATO Mark Rute i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.