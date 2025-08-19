Idilično nedeljno popodne na španskoj obali pretvorilo se u dramu kada su udari vrelog vjetra jačine do 90 km/h podizali kamenje, prevrćali suncobrane i nosili kupače na dušecima u otvoreno more!

Izvor: Youtube/About Nature /Printscreen

Nedeljno popodne na obali Španije obilježio je iznenadni i teško predvidiv meteorološki fenomen. Jaki udari vrelog vjetra, koji su dostizali skoro 90 km/h i nagli skok temperature i do 40 stepeni Celzijusa prevrtali su ležaljke i suncobrane i otežavali kretanje, a mnogi kupači bili su ugroženi zbog nagle promjene vremena.

Španska meteorološka služba Aemet saopštava da je se uobičajen dan na plaži blizu Granade za samo nekoliko minuta pretvorio u rizičnu situaciju, nakon što su iznenadni talasi odvukli na otvoreno more ljude koji su se izležavali u plićaku na dušecima drugim rekvizitima, piše "Juronjuz".

Nevreme u Granadi Izvor: Youtube/Aragón Digital

Civilna garda uspjela je da spase troje ljudi ispred plaže La Joja, dok su još dvoje mladih pomogli putnici sa privatnog čamca i prevezli ih u luku Motril.

Primijećena i morska pijavica

Oko osam sati uveče svjedoci su primijetili morsku pijavicu kod mjesta Torenueva. U isto vrijeme, snažan vjetar u Salobrejni i Kalahondi primorao je kupače da naglo napuste plaže.

Granada Izvor: Youtube/About Nature

Neki su se povukli odmah, dok su druge zatekli udari vjetra koji su podizali čak i veće kamenje i djelove krovova. Na autoputu ka Granadi stvorila se gužva zbog masovnog napuštanja plaže.Čak 20 poziva hitnim službama

Hitna služba Andaluzije primila je oko 20 poziva, od prijava oborenih grana do odvaljenih tendi i krovnih venaca u Motrilu i Granadi. Bilo je i kratkotrajnih prekida u snabdijevanju strujom.

Španija Izvor: Youtube/DisasterToday

Iako je nastao haos, povrijeđenih nije bilo. Ovakvi udari vrelih vjetrova nastaju kada masa vazduha naglo krene ka površini i prolaskom kroz suve i vrele slojeve dodatno ubrza i ugrije se. Rezultat su snažni udari vjetra i nagli porast temperature.