Most će imati dvije željezničke pruge i po tri trake za automobile sa obje strane, a gradiće se u jednoj od najseizmičnijih zona Evrope.

Izvor: Printscreen/Stiretto diMessina

Italija kreće u realizaciju megaprojekta koji mijenja lice zemlje - Rim je dao konačno odobrenje za izgradnju najdužeg visećeg mosta na svijetu, koji će povezivati Siciliju i kopneni dio Italije, tačnije region Kalabriju. Most će biti dug 3,3 kilometra, visina stubova čak 400 metara, a njegova vrijednost procjenjuje se na 13,5 milijardi eura.

Most će imati dvije železničke pruge i po tri trake za automobile sa obje strane, a gradiće se u jednoj od najseizmičnijih zona Evrope. Uprkos tome, projektanti tvrde da će konstrukcija biti otporna i na najsnažnije zemljotrese.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni poručila je da je riječ o "investiciji u budućnost zemlje".

Gradnja do 2033.

Ministar saobraćaja Mateo Salvini objavio je da je plan da se izgradnja mosta završi između 2032. i 2033. godine. Tvrdi da će projekat otvoriti do 120.000 radnih mjesta godišnje i donijeti ekonomski zamah jugoistoku Italije - Kalabriji i Siciliji, koje su među najsiromašnijim regionima Evrope.

Kontroverze, otpor i strah od mafije

Projekat nije bez prepreka. Još uvijek mora da ga potvrde italijanska Državna revizorska institucija i ekološke agencije, kako u Italiji, tako i na nivou EU.

Građani čije bi nekretnine bile eksproprisane mogu uložiti žalbe, što bi moglo dodatno usporiti početak radova. Mnogi u Italiji i dalje sumnjaju da će most ikada biti završen.

Od 1970-ih do danas, više puta se pokušavalo da se izgradi most preko Mesinskog moreuza, ali su planovi redovno padali u vodu zbog visokih troškova, straha od korupcije i uticaja mafije.

Kritike lokalnih zvaničnika

Član Demokratske partije Nikola Irto kritikovao je projekat kao "kontroverzan i štetan", navodeći da se time skreću sredstva sa ključnih oblasti poput saobraćaja, obrazovanja i zdravstva.

Gradonačelnica mjesta Vila San Đovani, gde most treba da se spoji s kopnom, kaže da bi njena opština bila ozbiljno pogođena i traži dodatno vrijeme za javne rasprave.

Ekološki aktivisti upozoravaju da bi gradnja mosta trošila milione litara vode dnevno, dok su oba regiona već pogođena hroničnim sušama.

Trenutno se koristi feri

Danas vozovi prelaze Mesinski moreuz tako što se prebacuju na feri-brodove, a cijela operacija traje oko 30 minuta. Most bi ovu rutu pretvorio u brzu, direktnu željezničku i drumsko-saobraćajnu vezu između Sicilije i ostatka Italije.

(BBC/MONDO)