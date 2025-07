On se u pritvoru nalazio od 11. jula 2023. godine.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Bivši policajac Jugoslav Raičević napustio je juče spuški zatvor, nakon što mu je u podgoričkom Višem sudu izrečena prvostepena presuda - godinu dana zatvora za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, pišu Vijesti.

On je istovremeno oslobođen optužbe da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, odnosno da je bio pripadnik kriminalne organizacije koju je formirao Darko Šarić.

Prvostepenu presudu izrekao je sudija Amir Đokaj u Višem sudu u Podgorici.

Sud je donio rješenje kojim je Raičeviću ukinut pritvor jer je izdržao kaznu.

On se u pritvoru nalazio od 11. jula 2023. godine.

Suđeno mu je zbog optužbi Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da je početkom 2020. godine imao zadatak da samoinicijativno na teritoriji Crne Gore, kao ovlašćeni policijski službenik Uprave policije, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja, prikuplja informacije o službenim mjerama i radnjama koje je u istom periodu policija Crne Gore preduzimala.

Optužnica ga je teretila da je te informacije, preko nekad zaštićene Skaj aplikacije, na kojoj je koristio nalog BNB5D8, prenosio optuženom Milanu Vučiniću čiji pin je bio A7IBNP.

Obrazlažući presudu, sudija Đokaj je kazao da je sud nesumnjivo utvrdio da je Raičević slao informacije Vučniću iako nije bilo zakonskog osnova.

Naveo je da je to činio preko Skaja, objasnivši da transkripti sa te telefonske aplikacije predstavljaju pravno valjan dokaz.

“Nesumnjivo je dokazano da je Raičević izvršio krivično djelo. To je utvrđeno na osnovu analize Skaj komunikacije. Sud je utvrdio da su razmijenjene poruke između Raičevića i Vučinića. Skaj Ecc komunkacija predstavlja pravno valjani dokaz, koji je dostavljen iz Francuske. Pribavljena je putem međunarodne pravne pomoći koja se može koristiti u sudskom postupku. Dokazi su pribavljeni na zakonit način. Sud je nesumnjivo utvrdio da je Raičević počinio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Bio je svjestan i postupao je sa direktnim umišljajem. Sud je uvjerenja da je kazna adekvatna i da će uticati na okrivljenog i na ostale da ne vrše krivična djela”, kazao je sudija Đokaj, prenose Vijesti.

Sud je dao obrazloženje i za oslobađajući dio prvostepene presude.

“Nisu potvrđeni navodi optužnice da je Raičević postao član kriminalne organizacije. Sud nije mogao da utvrdi ni postojanje same kriminalne organizacije. Sud nije mogao da utvrdi odlučnu činjenicu da je Jugoslav Raičević postao član kriminalne organizacije. SDT nije ponudilo dokaze u tom pravcu”, kazao je Đokaj u obrazloženju presude.

Raičevićev branilac, advokat Miloš Vuksanović, nakon objave presude kazao je da ne može reći da je odbrana u potpunosti zadovoljna:

“Ali s obzirom u kakvim uslovima radimo, mogu reći da jesmo skoro pa potpuno zadovoljni. Ovo je definitivno pobjeda odbrane, a neću reći da je ovo poraz SDT-a. Ipak, pobjeda odbrane svakako jeste. Sud se polako oslobađa onog pritiska iz ranijeg perioda - da se svi moraju kazniti, da je to sve kriminalna organizacija. Čini mi se da polako, polako i sporo dobijamo neke pravednije odluke nego što su to bile u ranijem periodu”, kazao je on.

Komentarišući to što je Raičević oslobođen optužbi za članstvo u Šarićevoj kriminalnoj organizaciji, Vuksanović je rekao:

“Osuđen je na godinu zatvora, duplo manje od vremena koje je proveo u pritvoru. Respekt za sud zboga toga što je i pored ogromnog pritiska našao da Raičević nije bio član bilo koje kriminalne organizacije. Ostaje nejasno koju je to korist Jugoslav Raičević pribavio bilo kome, saopštavanjem nekih informacija. Odbrana će uložiti žalbu Apelacionom sudu i očekujemo oslobađajuću presudu za zloupotrebu službenog položaja. Odbrana je zadovoljna, zato što Raičević konačno ide kući kod svoje porodice. Tokom trajanja postupka tražili smo ukidanje pritvora, ali do toga nije došlo. Raičević se u pritvoru nalazio skoro dvije godine, a osuđen je na godinu”, rekao je Vuksanović.

Odgovarajući na pitanje da li će tražiti naknadu štete za neosnovano lišenje slobode, ukoliko se presuda potvrdi, Vuksanović je kazao.

“Niko ne može da nadoknadi štetu koju je pretrpio Jugoslav Raičević, zbog gubitka posla, narušenog integriteta, profesionalnog i ličnog, boravkom u zatvoru duplo više od onoga što imamo u prvostepenom postupku. Ali svakako, ono što bi moglo da bude satisfakcija u nekom materijalnom smislu, je ono na čemu ćemo insistirati”, istakao je Vuksanović.