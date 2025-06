Zbog veličine bombi, područje od 1.000 kvadratnih metara je ograđeno i zapečaćeno.

Izvor: Christoph Hardt / imago stock&people / Profimedia

Oko 20.000 ljudi je evakuisano iz svojih domova u njemačkom gradu Kelnu dok stručnjaci pokušavaju da deaktiviraju tri bombe iz Drugog svjetskog rata. To je najveća poslijeratna evakuacija u gradu i uslijedila je nakon otkrića tri američke bombe u ponedjeljak - dvije od 1.000 kg i jedne od 500 kg.

Zbog veličine bombi, područje od 1.000 kvadratnih metara je ograđeno i zapečaćeno. Zvaničnici idu od vrata do vrata kako bi provjerili da li su preduzeća i kuće prazni. Devet škola, 58 hotela, bolnica, glavna gradska kuća i područje u blizini čuvene Kelnske katedrale, koja je na listi svjetske baštine UNESKO-a, spadaju među brojna mjesta koja su privremeno zatvorena.

Za evakuisane građane postavljena su dva skloništa. Na Keln je tokom Drugog svjetskog rata bačeno 1,5 miliona bombi. Stručnjaci procjenjuju da oko 20% nije eksplodiralo. Neki od ovih takozvanih "neispravnih komada" i dalje leže neeksplodirani ispod ulica i tokom godina su izazvali brojne evakuacije.

Plan je da se ljudi vrate svojim kućama do večeri

Prošle godine u gradu je pronađena 31 bomba, zbog čega je izvršeno 17 evakuacija. Gradski zvaničnici su za Skaj njuz rekli da je plan deaktivirati bombe. Ako to nije moguće, druga opcija bi bila potencijalno bezbjedna detonacija.

Međutim, to bi značilo mnogo veću operaciju koja bi zahtijevala donošenje peska i vode u to područje kako bi se ograničila šteta od eksplozije. Vlasti se nadaju da će, ako sve bude išlo po planu, stručnjaci za deaktiviranje bombi moći da ih deaktiviraju na vrijeme kako bi se ljudi mogli vratiti svojim kućama do večeri.