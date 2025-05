Prema izvještaju Međunarodnog instituta za strateške studije, Rusija bi mogla navodno da napadne NATO 2027. godine.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik

Prema poslednjem izvještaju Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS), Ruska Federacija bi navodno mogla da napadne istočno krilo NATO tokom 2027. godine, piše "Dejli Mejl". Kako se navodi u izvještaju, Vladimir Putin je "posvećen" primoravanju ruske ekonomije i industrije na ratne uslove što označava da bi novi sukob mogao navodno da izbije u naredne dvije godine, odnosno tokom 2027. godine.

"Evropski saveznici više ne mogu da pretpostavljaju da će Sjedinjene Američke Države pružiti neophodnu vojnu podršku za odbranu kontinenta od ruske agresije. Ukoliko bi se američke snage povukle sa evropskog terena od sredine 2025. godine, prozor ranjivosti Evrope bi se brzo otvorio. Evropski saveznici ne bi samo morali da zamijene glavne američke vojne platforme i ljudstvo već i da se pozabave nedostatkom svemirskih i obavještajnih, nadzornih i izviđačkih sredstava za sve domene.

Rusija bi, nasuprot tome, mogla da bude u poziciji da predstavlja značajan vojni izazov za saveznike NATO-a, posebno baltičke države, već 2027. godine. Kada se rat u Ukrajini završi, ovaj prelazak na ratnu ekonomiju i prateće efekte na sektor odbrambene industrije biće teško preokrenuti bez izazivanja negativne reakcije. Kao rezultat toga, ruski lideri bi mogli da odluče da nastave sa trajnom militarizacijom ruske ekonomije čak i nakon završetka rata.

Kreatori politike na Zapadu ne mogu sebi da priušte pretpostavku da imaju godine da se pripreme za sukob sa Rusijom. NATO je odbrambeni savez i neće pokretati nikakve ofanzive u Rusiji, tako da bi se svaki sukob odvijao na osnovu ruskih uslova. Ono što bi Moskva pokušala da uradi jeste da pokrene operaciju malih razmjera kako bi zauzela dio teritorije NATO-a i zadržala ga.

To bi dovelo NATO u težak položaj u pogledu toga kako da odgovori, da li bi to ispunilo uslove iz Člana 5. Ako ste Putin, željećete to da uradite kada imate američkog predsjednika koji je u najboljem slučaju ambivalentan prema NATO-u. Brinem se zbog kreatora politike jer kažu da Rusija neće biti spremna za još jedan veliki sukob u Evropi narednih nekoliko godina. Ali sutra bi se moglo desiti nešto što bi mogla biti nesreća ili pogrešna procjena koja bi pokrenula mnogo širi sukob", rekao je Ed Arnold, viši istraživač za evropsku bezbjednost u Kraljevskom institutu ujedinjenih službi.