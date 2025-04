Poznato je o čemu su razgovarali Donald Tramp i Volodimir Zelenski na sahrani pape Franje.

Izvor: Ukraine Presidency / Zuma Press / Profimedia

Fotografija sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog pred početak sahrane pape Franje u Vatikanu obišla je planetu, a sada su poznati i detalji razgovora. Kako javlja "Aksios", razgovor je trajao oko 15 minuta i glavna i jedina tema bili su svakako pregovori o kraju rata u Ukrajini.

"Prema riječima neimenovanog izvora, Zelenski je tokom sastanka ponovio da ne priznaje Krim kao ruski, a Tramp je jasno stavio do znanja da to od njega ne zahtijeva. Plan je da to urade Sjedinjene Američke Države, a ne Ukrajina. Bio je to odličan sastanak i Zelenski nije želio da rizikuje", rekao je dobro obaviješteni izvor američkog portala.

Ovo je bio prvi susret dvojice lidere nakon žestoke svađe u Bijeloj kući 28. februara. Tada je Zelenski izbačen iz Ovalne kancelarije, a američki predsjednik je sada iskoristio ovaj kratki sastanak da nastavi da pritiska Zelenskog da Ukrajina što pre potpiše sporazum o rijetkim mineralima.

Zelenski je rekao Trampu da se ne plaši da napravi određene ustupke kako bi okončao sukob, ali su mu za tako nešto potrebne čvrste garancije. Takođe, apelovao je na Trampa da zauzme "oštriji" stav prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i da se na sto vrat tema uspostavljanja prekida vatre.