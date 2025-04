Metoda koja je korišćena za izračunavanje najvažnijih brojeva u međunarodnoj trgovini, politici i ekonomiji šokirala je neke od vodećih svjetskih stručnjaka.

Mašući velikom grafikom kao rekvizitom ispred Bijele kuće, Donald Tramp je predstavio svoj novi plan o carinama kao jednostavan: “Recipročno - to znači, oni to rade nama, mi to radimo njima. Vrlo jednostavno. Ne može biti jednostavnije od toga.”