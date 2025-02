Kit Kelog, Trampov čovek za Ukrajinu i Rusiju, predočio je stavove Amerike.

Izvor: X/@ZelenskyyUa/Screenshot

SAD žele da se u Ukrajini održe predsjednički i parlamentarni izbori, rekao je specijalni izaslanik predsjednika Donalda Trampa.

Kit Kelog, Trampov specijalni izaslanik za Ukrajinu i Rusiju, dodao je da bi izbori mogli da budu održani do kraja godine, posebno ako se postigne prekid vatre sa Rusijom.

"Većina demokratskih nacija ima izbore u vrijeme rata. Mislim da je važno da se izbori održe", rekao je Kelog novinskoj agenciji Rojters.

"Mislim da je to dobro za demokratiju. To je ljepota jake demokratije, kada se kandiduje više ljudi", dodao je on.

Zelenski je trebalo da završi svoj petogodišnji mandat prošle godine.

Prije nego što je izabran, Tramp je tvrdio da može da okonča ruski rat u Ukrajini za samo jedan dan. I Tramp i Kelog naglašavaju da rade na planu za postizanje sporazuma koji bi okončao rat koji je Rusija započela invazijom u punom obimu u februaru 2022. godine.

Kelog i drugi zvaničnici Bijele kuće razgovarali su o ohrabrivanju Ukrajine da pristane na izbore kao dio bilo kakvog početnog primirja sa Rusijom, potvrdile su Rojtersu dvije osobe upoznate sa razgovorima.

Optužbe za rusko miješanje pojavile su se i u drugim istočnoevropskim zemljama koje su poslednjih mjeseci i godina održale izbore. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je ranije rekao da bi Ukrajina mogla da održi izbore ove godine ako borbe prestanu i ako postoje snažne bezbjednosne garancije koje odvraćaju Rusiju od obnavljanja neprijateljstava.

Petogodišnji mandat Zelenskog trebalo je da se završi 2024. godine, ali predsjednički i parlamentarni izbori nisu održani zbog vanrednog stanja koje je Ukrajina uvela u februaru 2022. godine.

Prema riječima dvojice bivših visokih američkih zvaničnika, Vašington je već pitao Ukrajince 2023. i 2024. kada planiraju da održe izbore. Zvaničnici u Kijevu rekli su Bajdenovim ljudima da bi održavanje izbora u tako nestabilnom trenutku moglo da oslabi Ukrajinu.

(Index/MONDO/Nevena Davidović)