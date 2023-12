Vještačka kiša se koristi u pokušaju da se smanji nivo zagađenja u Lahoru, u Pakistanu.

Izvor: YOUTUBE/ WION/SCREENSHOT

Glavni grad istočne provincije u Pakistanu, Pendžab, u blizini granice sa Indijom, ima jedan od najgorih kvaliteta vazduha na svijetu i postao je izuzetno zagađen zbog rastuće populacije koja sada broji već više od 13 miliona ljudi. Ovo su pokušali da riješe vještačkom kišom.

Početkom decembra, kvalitet vazduha u gradu je postao toliko loš da su škole, pijace i parkovi bili zatvoreni četiri dana. Do prošlog vikenda, gradski indeks kvaliteta vazduha (AKI) dostigao je nivoe koji se smatraju izuzetno opasnim po zdravlje.

Da bi pokušala da ih smanji, vlada Pendžaba je u subotu koristila zasijavanje oblaka da stvori kišu na deset lokacija širom grada koristeći mali avion Cesna.

Da bi se stvorili oblaci, potrebno je da ima dovoljno vlage koja je već prisutna u oblacima u nižoj atmosferi. Leti se obična kuhinjska so pomiješana sa vodom prska po oblacima iz aviona. Posle nekoliko sati, magla se integriše sa oblacima i proizvodi kišu. Zimi se oblaci zaseju pomoću ljuspica srebrnog jodida, koji mogu da se ispuste iz vozila ili aviona.

Praksa, poznata i kao "blueskying", korišćena je za izazivanje padavina u nekoliko zemalja na Bliskom istoku, kao što je Kina i Indija.

Bilal Afzal, pokrajinski ministar za životnu sredinu, rekao je da je zasijavanje oblaka bilo uspješno, ali je priznao da su padavine bile "oskudne" jer kvalitet oblaka nije bio baš dobar. Ipak, kvalitet vazduha u Lahoreu se poboljšao čak i sa tim. Koristi su trajale samo nekoliko dana prije nego što se zagađenje vratilo na prethodni nivo.

Afzal je rekao da vlasti planiraju da redovno zasijavaju oblake tokom sezone smoga.

"Ako možemo da očistimo vazduh po cijeni goriva za jedan mali avion, vredno je toga", rekao je on. To bi, međutim, značilo kupovinu ili iznajmljivanje malog aviona. Što se tiče emisija iz njega, rekao je da bi to iznosilo samo dva ili tri automobila koji rade oko četiri sata.

Međutim, klimatski stručnjaci su upozorili da bi efekti zasijavanja oblaka mogli biti nepredvidivi. Malik Amin Aslam, bivši ministar za životnu sredinu, rekao je da bi moglo biti teško zaustaviti je kada jednom dođe do kiše. "Zaustavljanje tog naleta kiše diktira priroda", rekao je on.

Dr Gulam Rasul je upozorio da "predoziranje može dovesti do grada ili kiše". Šef programa za klimatske promjene u Međunarodnoj uniji za očuvanje prirode i bivši generalni direktor Pakistanskog meteorološkog odjeljenja, rekao je da, iako bi to moglo da obezbijedi privremeno oslobađanje od smoga, nije održivo rješenje i moglo bi da stvori veoma suve uslove, što može dovesti do toga da magla i smog postanu još uporniji.

Aslam se složio da vlada treba da "prouči posledice petljanja u prirodu i da koristi ovo sredstvo veoma štedljivo; to je kao da koristite steroide kao poslednji pokušaj da se prekine ciklus smoga".

Takva rješenja, dodao je on, mogla bi da uklone fokus sa rješavanja "stvarnih izvora smoga, kao što su transport, industrijske emisije, sagorijevanje useva i otpada i nestajanje zelenog pokrivača".

On je rekao da je transportna industrija odgovorna za 50 odsto emisija u Lahoreu, dodajući da se vlada trudi da se izbori sa tim.

Fehmeda Khan, lokalni ljekar, primijetila je trostruko povećanje broja pacijenata koji se žale na bolesti respiratornog trakta i alergije na prašinu. Stanovnicima je savjetovala: "Zatvorite prozore da biste izbjegli prljav spoljašnji vazduh, izbjegavajte izlaske i nosite masku ako jeste; i ispirajte nos fiziološkim rastvorom ujutro i uveče kao dnevni režim".