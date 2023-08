Oglasio se brat preminule trudnice Aleksandre koja je umrla u bolnici u Botošanima.

Izvor: Facebook/Alexandra Ivanov/Screenshot

Nedelju dana nakon smrti trudnice Aleksandre (25) u bolnici u Botošanima, gdje su je ljekari zanemarili, lokalna zajednica svakodnevno protestuje i zahtijeva ostavke medicinskog osoblja koje je dežuralo u noći tragedije. Krivična istraga tek počinje, a na saslušanja je pozvana i porodica preminule žene, među kojima je i Aleksandrin brat, Vlada Miron, koji je otkrio nove detalje u vezi tragične smrti svoje sestre.

"Malo po malo počinju da se pojavljuju svi ovi detalji koje sam ja, nakon što sam pročitao poruke između sestre i djevera, od početka shvatio, ali su u bolnici tvrdili da se protokoli poštuju. Sve što sam tvrdio u početku istina je, da niko nije obraćao pažnju na nju, da su je slali od jednog ljekara do drugog. Nikakve spasonosne namjere nije bilo, izgleda da je njima normalno da ostave pacijenta do jutra, dok ne dođe ljekar", započeo je brat preminule trudnice Aleksandre (25) za digi24.ro.

Kako je dalje objasnio, da je ljekar njene sestre radio te večeri, sigurno bi intervenisao i pomogao Aleksandri. "Možda da je njen ljekar bio dežuran te večeri mislim da bi intervenisao kada bi vidio silne poruke u kojima Aleksandra govori da trpi velike bolove. Bilo je to međusobno nadmetanje, ljekara, mržnja između njih, vašeg klijenta - mog klijenta. To je istina, a ne spekulacija, inače ne bi joj rekli da čeka do jutra. Tako joj je rečeno od početka, da čeka svog doktora", dodao je Vlad.

"Kada ste u bolnici i na dužnosti - izvršite svoju dužnost. Možda im je to normalno, dobijao sam dosta poruka od ljudi koji su mi govorili da su im dali sedativ i rekli da ostanu do jutra. Cijela zajednica želi pravdu, i želi da sazna šta će se dalje desiti sa medicinskim osobljem", izjavio je Vlad Miron za digi24.ro, pa dodao:

"Džabe je ako doktor dobije suspenziju na 90 dana pa se vrati na funkciju i ubija druge ljude. Trebalo bi da bude suspendovan sa funkcije, da se oduzme dozvola za obavljanje djelatnosti. Ja ih kategorišem kao kriminalce sa diplomom".

Građani Botošana crnim sprejem ispisali fasadu privatne ordinacije

Građani Botošana su na fasadi privatne ordinacije ginekologa Marijane Pitrop, jednog od medicinskog osoblja optuženog da nije intervenisala, napisali "NO AIR" i "ALEKSANDRA" u pomen Aleksandri, 25-godišnjoj ženi, koja je umrla nakon noći hospitalizacije u porodilištu u Botošanima, prenosi botosaninevs.

"Policija Botoša je obaviještena pozivom na broj 112 u vezi sa činjenicom da je vandalizovana zgrada na Kalea Nationala. Policija koja je izašla na lice mjesta je utvrdila da su djelovi prozora na zgradi uništeni, kao i da je zid zgrade ispisan crnim sprejem. Pokrenut je krivični postupak zbog izvršenja krivičnog djela uništavanja", izjavila je portparolka Županijskog policijskog inspektorata Delija Nenisku.

Na osnovu poruka u telefonu Aleksandre, utvrđeno je da dežurni ginekolog nije pomogao Aleksandri kada je bila pod bolovima, ostavivši je u agoniji do jutra, sve dok u bolnicu nije stigao ljekar koji je pratio Aleksandrinu trudnoću.

Aleksandra umrla u 13. nedelji trudnoće

Ljekari sudske medicine utvrdili su da je Aleksandra Ivanov, 25-godišnja mlada žena koja je preminula posle noćne hospitalizacije u porodilištu u Botošanima, bolovala od plućnog edema, imala kardio-respiratornu insuficijenciju, a trudnoća koja je prestala da se razvija bila je "komplikovana". Žena, majka troje dece, hospitalizovana je u četvrtak uveče, ali sedam sati nije dobila nikakvu ljekarsku pomoć. Aleksandrin slučaj razbjesnio je Botošane, koji se već nekoliko dana okupljaju ispred porodilišta u Botošanu, tražeći pravdu za nju.

Porodica mlade žene optužuje dežurne ljekare u Porodilištu Okružne bolnice Botošani da nisu intervenisali i pomogli Aleksandri, koja se žalila na nepodnošljive bolove.

