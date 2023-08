Aleksandra je umrla u porodilištu u Batošanima, kako kaže njen brat ona je došla sa bolovima, a sedam sati je niko nije ni pogledao od ljekara.

Izvor: Facebook/Alexandra Ivanov/Screenshot

Vlada Miron, brat Aleksandre Ivanove (25), koja je preminula na Ginekološko-akušerskoj klinici u Botošanima 18. avgusta, kaže da ne može da vjeruje da su ljekari dopustili da njegova sestra, koja je bila u 4. mjesecu trudnoće, satima moli za pomoć, iako su znali da je bebi stalo srce.

Aleksandra je primljena u bolnicu u četvrtak 17. avgusta oko 23.30, sa jakim bolovima u trbuhu i leđima i krvarenjem. Nakon što je smještena na odeljenje, uprkos brojim pozivima ljekarima, nju niko nije obišao sedam sati. Pronašli su je ujutru nešto posle 7 časova bez znakova života, a krv joj je curila iz nosa i usta. Iako su ljekari pokušali da je reanimiraju gotovo 40 minuta, za mladu Aleksandru, koja je kod kuće ostavila supruga i troje male djece, nije bilo spasa. Umrla je od zastoja rada srca i embolije pluća, izazvane infekcijom usljed smrti ploda.

"To je horor film, da ih tako bude briga. Mogu da kažem da je ovo zločin, nesvakidašnji zločin. Da sam znao, možda bih uspio da uradim nešto. Ujutru rano sam od majke saznao da je pred ponoć primljena u bolnicu. Posle nekih 10 minuta mama me je ponovo zvala da mi kaže da naše Aleksandre više nema", rekao je Vlada za rumunske medije.

On ističe da ovo nije prvi put da je Aleksandra otišla u GAK Botošani. Ističe da se u toj bolnici porodila tri puta i da ju je svaki put porađao isti doktor. "Doktor koji radi u toj bolnici i dežurni ljekar koji nije htio prstom da mrdne su krivi. Toliko poruka je poslala, toliko puta je zvala. Mogao je da se javi i kaže 'šta me uznemiravaš ovako kasno' i da prekine vezu...", priča Vlada u suzama.

On je rekao da će porodica tužiti bolnicu nakon što su izgubili Aleksandru. "Njihovo je da spasavaju živote, ne da ubijaju ljude. Kad odeš u bolnicu, odeš da bi ti bilo bolje, a oni su njoj dali običnu infuziju", rekao je ogorčeni brat. Prvi rezultati istrage pokazuju da je prijem u bolnicu bio u četvrtak u 23.30. Ubrzo je ustanovljeno da je Aleksandri, koja je bila u 13. nedelji trudnoće, povišen krvni pritisak, da je anemična, a na ultrazvuku je utvrđeno da je prestalo da kuca srce njene bebe.

U kartonu stoji da su joj u 00.45 časova dali lijek za smirenje i da su je nakačili na infuziju. Do 7.35 niko se nije posvetio Aleksandri, iako je preklinjala i molila da urade kiretažu jer je trpjela nesnosne bolove.

"U periodu od 23.30 do 00.45, pacijentkinja je podvrgnuta kliničkim i parakliničkim pregledima i simptomatskom liječenju. U 00.53 su završene laboratorijske analize, koje su bile na raspolaganju dežurnom ljekaru. U vremenskom intervalu 00.45 - 07.35 u listu nisu evidentirani uviđaji, terapijske intervencije i manevri zbrinjavanja. U 07.35 evidentirano je naglo pogoršanje opšteg stanja i pacijent je prebačen na intenzivnu njegu, gdje su bezuspešno vršeni manevri reanimacije u trajanju od 40 minuta. U 8.20 časova proglašena je smrt", navodi se u saopštenju komisije koja je sprovela istragu o slučaju.

Podsjetimo, Aleksandra se tokom čitave noći dopisivala sa suprugom i majkom, a više puta je bezuspješno pokušavala da stupi u kontakt sa ljekarom koji joj je vodio trudnoću, a koji nije bio na smjeni. "Došla sam sa teškim bolovima i krvarenjem. Nažalost, beba je prestala da se razvija. Kažite mi, ima li šanse da noćas bude gotovo sve? Ne mogu više da trpim bolove. Boli kao da se porađam, molim vas, pomozite mi", pisala je Aleksandra ljekaru koji joj nije odgovarao na poruke.

Tokom noći je više puta u agoniji molila i dežurnog ljekara da uradi kiretažu, ali je on to odbio. Prilikom istrage slučaja tvrdio je da nije bilo potrebe za hitnom kiretažom. "Nije bilo potrebno da to radimo tokom noći. Krvarenje nije bilo jako, cerviks je bio zatvoren, nije bilo znakova pobačaja", tvrdio je dežurni ljekar prilikom davanja iskaza. Ministar zdravlja Rumunije Aleksandru Rafila rekao je ranije da su ljekari Aleksandru morali da operišu iste noći.

"Prava odluka bi bila da se to odmah uradilo, a ne da se čeka jutro da se vidi šta će da se dogodi", rekao je ministar i dodao da se i sam uvjerio da je u bolnici, gdje se tragedija dogodila, "manir da dežurni ljekari spavaju umjesto da brinu o pacijentima".