Bivši američki obaveštajac Skot Riter je rekao da ruski predsednik Vladimir Putin nikad ne blefira.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin uvek otvoreno govori o svojim ciljevima u Ukrajini i nikada ne blefira, upozorio je bivši američki obavještajac Skot Riter u intervjuu za Jutjub kanal "Džadžing fridom", prenosi Sputnjik. "Nekome nešto nije jasno? Odgovori su na samoj površini, u rečima ruskog predsjednika. Eto, to je sve što imam da kažem o Putinu. On ne blefira. Kada nešto kaže, to i učini", rekao je on.