Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je rekao da vidi napredak u Erdoganovom stavu prema Švedskoj i Finskoj.

Izvor: YouTube/screenshot/Guardian News

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je u četvrtak da vidi napredak u zaustavljenim pregovorima sa Turskom o kandidaturi Švedske za članstvo i da ima za cilj da se i Švedska i Finska pridruže alijansi do njenog julskog samita.

Stoltenberg je rekao Rojtersu da su se on i turski predsjednik Tajip Erdogan dogovorili da se Turska, Finska i Švedska sastanu u sjedištu NATO sredinom marta "kako bi odgovorili na izazove sa kojima se suočavamo kada je u pitanju turska ratifikacija. "Vidim napredak“, rekao je on u intervjuu. "Moj cilj je da i Finska i Švedska budu punopravne članice do samita NATO-a, koji će se održati u Litvaniji od 11. do 12. jula", dodao je on.

Švedska i Finska su prošle godine podnijele zahtjev za pridruživanje transatlantskom savezu nakon što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, ali se Švedska suočila sa neočekivanim primjedbama Turske. Ankara optužuje Stokholm da krije ono što Turska smatra pripadnicima terorističkih grupa i zahtijeva njihovo izručenje kao korak ka davanju Švedskoj Članstvo u NATO je zeleno svijetlo.

Pregovori između Finske, Švedske i Turske su u zastoju od januara nakon što je Rasmus Paludan, lider danske krajnje desničarske političke partije Tvrda linija, spalio primjerak Kurana ispred turske ambasade u Stokholmu. Turska i Mađarska su jedine saveznice u NATO-u koje još nisu ratifikovale članstvo Finske i Švedske, iako je Budimpešta rekla da ima za cilj da preduzme taj korak za obje zemlje početkom marta. Stoltenberg je rekao da su, bez obzira na neriješenu ratifikaciju, obe nordijske države bezbjednije nego prije njihove prijave u NATO.

"Kao dio procesa pristupanja, nekoliko saveznika u NATO-u, uključujući Sjedinjene Države, dalo je bilateralna bezbjednosna uveravanja. Tako da je nezamislivo da će se Finska ili Švedska suočiti sa bilo kakvim vojnim prijetnjama iz Rusije, a da NATO ne reaguje", rekao je on.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da neće biti prijetnje za Rusiju ako Švedska i Finska uđu u NATO, ali da će Moskva odgovoriti ako alijansa predvođena SAD ojača vojnu infrastrukturu u dve nordijske zemlje. On je više puta naveo postsovjetsko proširenje NATO saveza na istok prema njegovim granicama kao razlog za ono što je nazvao "specijalnom vojnom operacijom“ Rusije u Ukrajini.