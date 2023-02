Olivija Nova ležala je na krevetu kada ju je policija pronašla mrtvu, golu od struka naniže i sa modricama na nozi.

Izvor: Twitter/screenshot

Porno zvezda Olivija Nova pronađena je mrtva prije pet godina 7. januara 2018. u Las Vegasu, kako leži gola od struka naniže, sa samo 20 godina. Olivija, čije je pravo ime bilo Leksi Forde, imala je modrice na nozi i ležala je licem nadolje na krevetu. Policija je prvo pozvala detektive za ubistva, misleći se da je ubijena.

Prema riječima njenih prijatelja, to se dogodilo samo nekoliko mjeseci nakon što su je ljekari upozorili da se otrijezni, piše Dejli star. Jako dugo je njena smrt bila prava misterija. Svi su mislili da je ubijena, a onda su stigli rezultati obdukcije. Izvještaj je pokazao da Olivijina smrt nije bila sumnjiva i da je vjerovatno bila rezultat infekcije koja je dovela do sepse.

Dodaje se da je bila mrtva "najmanje 12 sati" prije nego što je pronađena. Olivijina cimerka je pozvala policiju ujutru, rekavši da se Olivija "muči da diše". Takođe prijatelji su rekli djelovala "veoma bolesno danima pre smrti, kao da se odvikavala od droge". U danima nakon njene smrti, portal "Mirror" je otkrio da je Olivija bila upozorena da će umrijeti ako ne preokrene svoj život.

Leksi je zatražila pomoć od prijatelja da se otrijezni i očajnički je željela da preokrene svoj život, rekao je njen bliski prijatelj Džimi Romero. "Leksi je znala da su joj dani odbrojani, rekli su joj ljekari u oktobru", objasnio je on. "Bila je kod prijatelja pokušavajući da se otrijezni. Imala je tri dana slobodna od svega. Rekla je da želi da promijeni način života – pogledala me je u oči i rekla mi: 'Želim da prestanem i promijenim svoj život. imam porodicu koja me voli.'"

Džimi je vidio znake upozorenja i molio Leksi da ode u bolnicu da se potpuno detoksira. Ali Leksi je odlučila da ne traži medicinsku pomoć, već je odlučila da pomogne drugom prijatelju koji je "krenuo opasnim putem". Leksi je imala tragičan život. Godine 2014. je bila teško povrijeđena nakon što su je udarile motorne sanke dok je bila pijana.Takođe je izgubila bliskog prijatelja zbog samoubistva 2016, a zatim svog dečka zbog predoziranja heroinom u aprilu 2017, mjesec dana nakon što je počela da se bavi porno industrijom.

Leksi je kasnije na Tviteru tvrdila da je njegovo predoziranje bilo namjerno.Prijateljica iz srednje škole Tejlor Džonson rekla je da se Leksi suočavala sa svim ovim tragedijama uoči svoje smrti.