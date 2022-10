Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko planiraju da naprave zajedničku vojsku koja će se uključiti u vojni sukob u Ukrajini.

Predsednik Rusije Vladimir Putin mogao bi da pokrene očajnički napad na Ukrajinu iz Belorusije ne bi li spasao svoju posrnulu invaziju. Strahovi da Putin planira da otvori novi severni front kako ukrajinske snage stežu obruč oko njegove armije, samo rastu. Ruski predsednik već je koristio susednu Belorusiju svog najbližeg vojnog i političkog saveznika kao teren za svoju invaziju na Ukrajinu pokrenutu 24. februara.

Predsednik Belorusije Aleksander Lukašenko do sada se opirao pritiscima da se više uključi u razorni sukob. Ali, Ukrajina je upozorila da verovatnoća od novog napada sa severa sada raste jer Putin, kako piše "San", gomila 9.000 vojnika na beloruskoj granici.

"Pretnja nastavljanja ofanzive na severnom fortu od strane ruskih oružanih snaga raste", upozorio je ukrajinski brigadni general Oleksij Gromov.

Nove vojne snage

Prošle nedelje je Lukašenko rekao da su on i Putin formirali nove vojne snage od 70.000 beloruskih vojnika i do 15.000 ruskih. Skoro 170 borbenih tenkova, 200 oklopnih transportera, artiljerije i aviona pristiže u njegovu zemlju u okviru "udruženih snaga". Do eskalacije je došlo u trenutku kad Putin pokušava da povrati kontrolu nad svojom invazijom dok se njegova vojska potiskuje na svim frontovima pred ukrajinskim snagama. Njegove nedovoljno opremljene i loše disciplinovane trupe trenutno se muče da se suprotstave nadirućoj ukrajinskoj vojsci u južnoj Hersonskoj oblasti.

Nova borba za Kijev

Penzionisani američki general Majk Lajons izjavio je da bi otvaranje novog fronta na severu primoralo Kijev da prerasporedi vojnike da brane granicu a Putinu dalo prostora da uzvrati na jugu i istoku. Lajons je upozorio da bi novi front na severu Ukrajine mogao da otvori i novu borbu za prestonicu Kijev, iz čije su se okoline Rusi povukli još u aprilu, nakon neuspeha da je zauzmu, i preusmerili se na istok.

"Otvaranje tog drugog fronta bilo bi važno jer bi primoralo ukrajinsku vojsku da odgovori nekim nivoom snaga", rekao je Lajons CNN-u.

"Govori se o zajedničkoj operativnoj grupi između beloruskih i ruskih snaga, pa ako uzmete 15.000 ruskih vojnika i dovedete ih u Belorusiju i kombinujete sa njihovom vojskom od 20-25.000, dobijate tamo ogromnih 40.000 vojnika", istakao je on.

Odvlačenje Ukrajine od kontraofanzive na jugu

Lajons je ocenio da bi Kijev morao da pošalje najmanje 15-20.000 vojnika da pokuša da obezbedi da se ništa tamo ne dogodi. A to bi odvuklo Ukrajinu od njene kontraofanzive na jugu.

"Sve ovo je u vezi mobilizacije, Rusija je naišla na izazov sa mobilizacijom na jugu, ali bi mogla brzo da mobiliše na severu i tamo dovede trupe", ukazao je general.

A to bi dalje značilo, kako je istakao, brz pristup Kijevu.

"Rusija je izgubila bitku pre četiri-pet meseci, ali mogli bi možda da ponovo pokušaju. Ukrajinske trupe su bile tamo, ali su od tada raspoređene na jugu. Morale bi vrate više vojnika tamo, koristeći redovne snage i druge jedinice da čuvaju Kijev bezbednim", rekao je Lajons.

Rizik po Lukašenka

Britansko Ministarstvo odbrane ocenio je da je komešanje vojnih aktivnosti u Belorusiji "verovatno pokušaj demonstracije rusko-beloruske solidarnosti" čiji je cilj da se Ukrajina ubedi da preusmeri svoje snage da čuvaju severnu granicu. Ali Lajons je upozorio da bi Lukašenko mogao da se suoči sa pobunom ako se njegova vojska uključi u rusku invaziju.

"Lukašenko podržava Putina, ali beloruski narod ne podržava ovaj rat. Mogli bi da imaju iste unutrašnje probleme i lako dođe do svrgavanja (vlasti) u toj zemlji", istakao je on.

Sem Lajonsa, mnogi drugi zvaničnici i stručnjaci su upozorili da bi takav potez Lukašenka predstavljao veliki rizik.

"To bi bilo samoubilački, veoma loša ideja, ali ko zna šta bi mogli da urade", rekao je "Njujork tajmsu" Valerij Kavaleuski, bivši beloruski diplomata. Ministar odbrane Letonije Artis Pabriks ocenio je da Lukašenko "pokušava da manevriše u sve užem prostoru".

"Putin očigledno pokušava da više uvuče Belorusiju u svoj rat protiv Ukrajine, ali Lukašenko razume da bi to bio kraj njegovog vremena ako bi to uradio", istakao je Pabriks.

"Sukobi između ruskih i beloruskih vojnika"

Mnogi zapadni zvaničnici veruju da će uloga Belorusije biti da obuči nove ruske regrute pre nego što se pošalju preko granice u Ukrajinu. Vadim Skibicki, portparol ukrajinske vojne obaveštajne službe, rekao je da je nekoliko hiljada novomobilisanih ruskih vojnika sada raspoređeno u Belorusiji na poligonima za obuku.

"Ali, oni trenutno nemaju ni artiljerijsku ni logističku podršku potrebnu za invaziju i suočavanje sa žestokim ukrajinskim trupama. Vidimo da se ovi elementi sada pomeraju u Belorusiju, ali ne vidimo kretanje opreme", rekao je Skibicki "Njujork tajmsu".