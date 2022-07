Politički analitičar Aleksandar Merkuris osvrnuo se na zanimljiv sastanak u Kremlju, na koji je Putin pozvao jednog od svojih najvećih protivnika, lidera Komunističke partije Genadija Zjuganova. On smatra da je postignut pakleni dogovor oko Ukrajine.

Izvor: Profimedia/Youtube/Alexander Mercouris

Aleksandar Merkuris, politički analitičar i urednik portala The Duran, analizirao je aktuelna dešavanja u ratu u Ukrajini, posebno se osvrnuvši na dve stvari: sastanak koji je Putin održao u Kremlju sa vojnim vrhom i liderima političkih partija, te rečenicu kojom je, kako Merkuris smatra, poslao do sada najdirektniju poruku svetu kako je namera Rusije da potpuno uništi Ukrajinu. On je posebno istakao prisustvo lidera ruske Komunističke partije Genadija Zjugnova, koji je svojevremeno imao veoma bliske odnose sa Slobodanom Miloševićem i koji je tražio da Rusija vojno pomogne Srbiji tokom NATO bombardovanja 1999. godine. Pre toga, Milošević je podržao puč koji je tvrdolinijaška struja unutar Komunističke partije Sovjetskog saveza pokušala da izvede u Moksvi 1991. godine kako bi bio smenjen Gorbačov. Zjuganov je naslednik ove struje, a svojevremeno je na izborima za predsednika Rusije 1996. godine zamalo pobedio Borisa Jeljcina. Otkad je Putin došao na vlast, Zjuganov je jedan od njegovih najvećih rivala, mada mnogi smatraju da se njihovi politički stavovi maltene i ne razlikuju.

Zapad gura Ukrajinu u samouništenje

Izvor: Profimedia

"Putin se iza zatvorenih vrata u Kremlju sastao sa najvišim ruskim vojnim stratezima u prostorijama u kojima su svojevremenu Lenjin i Staljin održavali najvažnije sastanke. Reč je o prostorijama gde se dešavaju najtajniji dogovori ruskog političkog vrha. Ovoga puta, Putin je odlučio da na sastanak pozove i lidere svih ruskih partija kako bi diskutovali o ratu u Ukrajini i napravili planove za budućnost. Zanimljivo je da je na ovom sastanku, pored Putina, jednu od glavnih uloga imao i Genadij Zjuganov, lider ruske Komunističke partije. Kako sam saznao iz izvora bliskih ovom događaju, Zjuganov je, po prvi put otkad je Putin postao predsednik Rusije, našao zajednički jezik s njim po pitanju vitalnih pitanja koja se tiču vojne intervencije u Ukrajini. Inače, Komunistička partija je druga najpopularnija politička partija u Rusiji, a kad je u pitanju članstvo, možda i najveća ruska politička organizacija, tako da je dolazak Zjuganova na sastanak u salu koja je simbol Sovjetske Rusije i njenih lidera, još jedan simboličan gest povezanosti današnje Rusije sa istorijskim korenima Sovjetskog saveza, o čemu se mnogo govori od početka rata u Ukrajini", objasnio je Merkuris, a zatim još jasnije objasnio bitnost ovog sastanka.

Genadij Zjuganov

Izvor: YouTube/AP/Printscreen

"Putin je ovaj sastanak otvorio podužim govorom, koji je kasnije dobio veliki publicitet u zapadnim medijima kad je prenesen na sajtu Kremlja, ali dve stvari, iz ovog govora, su posebno bitne kada je u pitanju rat u Ukrajini. Putin je rekao da `Zapad želi da nas pobedi na bojnom polju`, izazivajući svoje protivnike rečenicom: `Pa, neka probaju`, usput naglasivši da će to biti `velika tragedija za ukrajinski narod` koji je uvučen u ovaj sukob. Takođe je naglasio da Rusija ne odbacuje mirovne pregovore, ali je dodao da što duže bude trajao sukob, biće im `teže da pregovaraju sa nama`. Ova poslednja rečenica, po meni, ujedno je i najvažnija. Da je ponovim u celosti: `Ne odbijamo mirovne pregovore, a oni koji ih odbijaju, što ovo bude duže trajalo, teže će pregovarati sa nama`. Ukrajina sugeriše da neće pregovarati sa Rusijom, da očekuje pobedu u ratu, a pod pobedom podrazumeva vraćanje svih teritorija izgubljenih na početku sukoba, uključujući Krim i, naravno, Donbas. Generalno, vlade zapadnih zemalja ovo podržavaju. Bajden je naglasio da je potrebno započeti mirovne pregovore, ali je kazao da Ukrajina mora biti stavljena u jaču pregovaračku poziciju od one u kojoj se sada nalazi. Ukratko, indirektno je kazao da će Zapad nastavljati da snadbeva Ukrajinu moćnim oružjem kako bi Ukrajinci neutralisali rusku premoć na ratištu."

Rusija pobeđuje, čemu pregovori?

Merkuris je objasnio da je Putin, najdirektnije do sada, svetu otkrio kakvi su planovi Rusije u ratu u Ukrajini i, po Merkurisu, to nisu dobre vesti.

Izvor: Profimedia

"Da se vratim na Putinov govor. Šta je hteo da kaže onom rečenicom? On je poslao poruku: `Ne možete da nas pobedite u Ukrajini`. On je želeo da sugeriše da Rusija još uvek nije počela da koristi sva rasploživa ratna sredstva. Odnosno, da Rusija koristi samo delove svoje vojne moći. Putin poručuje da Rusija može da ide još dalje u korišćenju svog vojnog arsenala nego što je to činila do sada i da, ako Zapad nastavi s eskalacijom, Rusija ne samo da će odgovoriti na isti način, nego će to prevazići i udariti s još većom silom na Ukrajinu. Putin, dakle, kaže da je pobeda za Rusiju neizbežna. On je i ranije nekoliko puta naglasio da je Rusija u ovaj rat ušla da bi pobedila. Zato je, ono što stalno ističem, glupo misliti da je vreme na strani Ukrajinaca i da će naoružavanje njihove vojske od strane zapadnih zemalja uspostaviti neku vrstu balansa u ratu. Da će neki najavaljeni kontranapad Ukrajinaca krajem leta promeniti dinamiku ovog rata. Da će snadbevanje Ukrajinaca moćnijim raketnim sistemima i ostalom tehnikom nešto promeniti na ratištu. Naprotiv, prolongiranje rata znači da će Rusija nastaviti da razara Ukrajinu i ubija još više Ukrajinaca, što je Putin nazvao `tragedijom ukrajinskog naroda`, da hapsi i ubija više ukrajinskih vojnika i zauzima još više delova Ukrajine. I o ovome sam već govorio, što rat bude duže trajao, Ukrajina će biti sve slabija. Gubiće teritorije, gubiće ljude, gubiće ekonomske resurse – već su izgubili deo industrije i veliki deo poljoprivrednih regija. Više od dvadeset odsto njihove teritorije je pod kontrolom Rusije, a izgubiće još više. Što više budu gubili, Rusija će manje biti zainteresovana za pregovore", kosntatovao je analitičar i objasnio da je, kako kaže, i Pentagon svestan ovakvog razvoja događaja.

Izvor: YouTube/Screenshot/ Al Jazeera English

"Šta je poenta ove moje priče? Ukrajinci će pretrpeti ogromne gubitke – teritorije, ekonomije, poljoprivrede, vojske i vojne opreme - tako da će Rusi prosto reći: 'Koja je poenta pregovora s Ukrajinom? Ukrajina nije zainteresovana da postigne mir koji bi nas zadovoljio u ovom trenutku, osvajamo sve više njihove teritorije, zašto da pregovaramo kada dobijamo rat i kad možemo da diktiramo uslove pod kojima će do mira doći?'. Ovakav razvoj stvari neće dozvoliti opstanak nezavisne Ukrajine. Kako se meni čini, zapadni lideri, nagovarajući Ukrajinu da nastavi rat umesto da pregovara, vode ovu zemlju u totalno razaranje. Upravo o ovoj stvari je Putin govorio u svom govoru. To nije do sada činio. On koristi oprezan rečnik da bi kazao, zapravo, da će doći dan kada će Ukrajina biti uništena i to je sažeo upravo u onoj rečenici da će, što rat bude duže trajao, biti teže da se pregovara s Rusijom. To je, na neki način priznao i Vašington, jer je nedavno objavljen tekst u časopisu `Forin afers`, koji je nezvanično glasilo Pentagona po pitanju međunarodnih odnosa, u kojem jedan analitičar piše da ne postoji način da se Rusija pobedi u ukrajinskom sukobu i da je pobeda Ukrajine, o kojoj pišu i obaveštavaju zapadni mediji, 'samo fantazija'", zaključio je Merkuris.