Letovanje na koji je otišla jedna porodica iz Britanije se pretvorilo u pravi pakao! Platili su hotel sa pet zvezdica oko 4.000 evra u ekskluzivnom letovalištu u Turskoj, a cela porodica je dobila stomačni virus. Jedno od dece, petogodišnji dečak, završio je u bolnici na lečenju od bakterije Ešerihije koli.

Majka dvoje dece Šeri Smit bila je uzbuđena zbog odmora u "Delphin Imperial Resortu" na plaži Lara u Turskoj, na koji je otišla sa svojim sinom, ćerkom i mužem. 43-godišnjakinja tvrdi da su drugog dana putovanja svi u porodici osim njene ćerke dobili stomačni virus. Ona je rekla da su proveli narednih pet dana u strašnim bolovima, halucinirajući i nesposobni da jedu ili piju bilo šta.

Šeri kaže da je njen petogodišnji sin morao da bude hospitalizovan, da je bio na infuziji - i da bi možda umro da ga nisu brzo odveli u bolnicu. Šeri, iz Krojdona u južnom Londonu, rekla je da njen sin dobio Ešerihiju koli ili salmonelu, a agenti su pokrenuli istragu. Da bi užas bio još veći, njihovi letovi kasnili satima u oba smera.

"Tako sam ljuta jer je to bio naš porodični odmor za koji smo dali mnogo novca, a jednostavno je uništen. Venčali smo se u izolaciji, tako da nikada nismo mogli da odemo na medeni mesec koji smo želeli, tako da je ovo bio naš poseban porodični medeni mesec. Drugog dana je to bilo to – odmor je bio gotov. U suštini nismo mogli da se pomerimo iz kreveta i halucinirali smo zbog temperature."

Šeri je u početku mislila da je njenom detetu loše zbog sunca, ali sada veruje da je to verovatno bila loše kuvana hrana ili bazen - ali nema dokaza ni za jedno ni drugo. Otišli ​​su u bolnicu i dečaka su priključili na infuziju zbog nedostatka tečnosti, a analiza krvi je pokazala da boluje od ozbiljne bakterijske infekcije. Nesposobna da konzumira bilo kakvu hranu i jedva vodu, Šeri tvrdi da nije jela pet dana i da se još uvek oseća "loše" nedeljama kasnije.

"Posetili smo hotelskog doktora, a kada me je pregledao i dodirnuo stomak, vrištala sam od bola. Odmah mi je rekao da mora da mi da injekciju, a onda mi je dao dodatne lekove sat vremena kasnije. Bili smo tamo možda pet minuta, ali za to vreme su tri druge porodice došle na recepciju da se žale na isti problem."

Šeri je rekla da razmatra pravni postupak. Agencija preko koje su išli na odmor je rekla da su započeli istragu.