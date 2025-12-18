Belgija i dalje ne daje pristanak, Moskva zaprijetila!

Izvor: Profimedia

Lideri zemalja Evropske unije nakon prvog dana Samita u Briselu, nemaju riješeno pitanje o korišćenju ruske imovine, a čak se i banka Rusije ne pominje u izjavi nakon pregovora, prenijela je RIA Novosti.

Saopštenje počinje odmah sa drugim poglavljem posvećenim Bliskom istoku, pa ruski mediji pretpostavljaju da prva koja se odnosi na finansiranje Ukrajine nije objavljena zbog nedostatka saglasnosti.

Prema dokumentu, ona treba da sadrži tri tačke.

Treće poglavlje govori o bezbjednosti i odbrani EU, četvrto o višegodišnjem finansijskom planu, peto o proširenju EU, šesto o migracijama, a sedmo uključuje manje značajna pitanja.

Ranije u četvrtak, šef Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da lideri neće napustiti sastanak dok ne pronađu rešenje za finansijsku podršku Kijevskom režimu u naredne dvije godine.