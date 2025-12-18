Južno prelazno vijeće koristi svoj napredak kako bi pojačalo zahtjev da se Jemen vrati na dvije države – sjevernu i južnu - kao što je bio do 1990. godine.

Izvor: Printscreen/X

Više od 20.000 saudijskih trupa gomila se na granici Jemena dok separatisti Južnog prelaznog vijeća (STC), koji su zauzeli naftom bogati Hadramaut, dolaze pod sve veći pritisak da se povuku.

Južno prelazno vijeće koristi svoj napredak kako bi pojačalo zahtjev da se Jemen vrati na dvije države – sjevernu i južnu - kao što je bio do 1990. godine.

Južno prelazno vijeće, koje podržavaju Ujedinjeni Arapski Emirati, upozoreno je da postoji mogućnost direktnih vazdušnih napada saudijskih snaga, što bi ugrozilo ključne položaje STC-a. Dobro plaćene trupe, uglavnom iz milicije koju finansira Saudijska Arabija pod nazivom Nacionalni štit, okupljaju se u područjima al-Wadeeah i al-Abr, blizu saudijske granice.

Ogromne posledice sukoba

Generalni sekretar UN-a, Antonio Gutereš, predvidio je da bi potpuni nastavak borbi u Jemenu mogao imati posledice širom Crvenog mora, Adenskog zaliva i Afričkog roga.

Pozvao je sve strane u Jemenu, uključujući i spoljne aktere, da "jednostrane akcije neće utabati put ka miru, već će samo produbiti podjele, povećati rizik od šire eskalacije i izazvati dalju fragmentaciju".

STC je, u razgovorima u uporištu Aden prošlog petka, rekao da neće poslušati saudijski zahtjev za povlačenjem svojih snaga, koje su prvo ušle u Hadramaut prije dvije nedelje, a potom se preselile u susedni guvernerat al-Mahra, koji graniči sa Omanom. Takođe su pojačali svoj uticaj slanjem trupa u treći guvernerat, Abjan.

Rijad šokiran

Iznenadni i neočekivani napredak STC-a šokirao je Rijad, koji je prethodno bio dominantan igrač u Jemenu.

Ujedinjeno Kraljevstvo, zajedno sa većinom međunarodne zajednice, zalaže se za očuvanje Jemena kao jedinstvene države, ali to zahteva da Huti, koji dominiraju na sjeveru, postignu dogovor o podijeli vlasti sa jugom u okviru savezne vlade.

STC predlaže da bi nezavisni jug mogao postati antiekstremistički bedem koji štiti plovne puteve Crvenog mora.