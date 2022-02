Na ovo ostrvo je strogo zabranjen ulazak, a svako ko je pokušao da ode, nije se vratio živ.

Izvor: Youtube/EXPLORE WITH US/Screenshot

Severno ostrvo Sentinel na Andamanima, dom plemena Sentinela, jedno je od zabranjenih ostrva u svetu. Ljudi na ostrvu su još uvek netaknuti modernim svetom i ne znaju ništa o naprednoj tehnologiji. Obično postanu nasilni i počnu da napadaju one koji pokušaju da posete ostrvo, a ako je verovati izveštajima, pleme Sentinelesa živi na ostrvu više od 50.000 godina pod zaštitom indijske vlade, a ulazak je strogo zabranjen za posetioce.

Jedan od slučajeva koji je potresao sve je bilo ubistvo Amerikanca koji je pokušao da uđe na ovo ostrvo. Pripadnici izolovanog indijanskog plemena su naoružani lukovima i strelama napali čoveka i usmrtili ga. Veruje se da je Džon Alen Čau (26) platio ribarima da ga prevezu do ostrva Severni Sentinel, gde živi pleme za koje je poznato da agresivno odbija strance.

"Ribari su pokušali su da ga upozore da je to rizična stvar“, rekao je Denis Džajls, aktivista za prava plemenskih grupa i novinar na Andamanskim i Nikobarskim ostrvima gde se incident dogodio.

On je rekao da je Čau, za koga su neke hrišćanske grupe tvrdile da je misionar, pokušavao da pronađe načine da stigne do ostrva Severni Sentinel, a kada se približio, neko od pripadnika plemena ga je gađao strelom. Ribari su bili svedoci njegovog ubistva i dodali su još da su videli da su njegovo telo odneli dalje na ostrvo i zakopali ga. Sedam osoba je nakon ovog incidenta bilo uhapšeno jer su pomogli Čau da dođe do ostrva.

Procenjuje se da Sentinelci broje oko 100 ljudi. Smatra se da nisu imali kontakt sa okolnim zajednicama od 1991.godine.

Mladić koji se nije vratio živ sa ovog ostrva Izvor: YouTube/EXPLORE WITH US

Još jedan stravičan slučaj zabeležen je 2006. godine, kada su ubijena dva indijska ribara koji su privezali svoj čamac u blizini kako bi prespavali u njemu, a brod se otkačio i otplovio na obalu. Pleme je ispalilo salvu strela na helikopter koji je poslat da preuzme tela ubijenih muškaraca.

Sofi Grig, viši istraživač u Survival International, rekla je da je pokušajem da dođe do ostrva Čau rizikovao i svoju bezbednost i bezbednost plemena.

"Ovo je jedno od najranjivijih plemena na planeti. Ko dođe u kontakt sa njima mogao bi da prenosi bolesti koje bi bukvalno sve mogle da ih zbrišu", rekla je Grig.

Indijska vlada ima, kako kaže, politiku "ruke dalje, a oči uprte" prema plemenu, što znači da zvaničnici svakih nekoliko meseci privezuju čamce u blizini ostrva kako bi proverili dobrobit stanovnika.