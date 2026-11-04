Troškovi službenih putovanja crnogorskih poslanika u prvoj polovini ove godine iznosili su 534.294 eura, dok je na njihove bruto zarade u istom periodu iz budžeta utrošeno 1,18 miliona eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zvanični podaci crnogorskog parlamenta pokazuju da su troškovi telefonskih usluga poslanika u prvoj polovini godine iznosili 32.615 eura, dok je za konsultante i stručne saradnike poslaničkih klubova isplaćen 295.781 euro.

U Izvještaju o korišćenju budžetskih sredstava za period 1. januar – 30. jun navodi se da su neto zarade poslanika iznosile 918.315 eura. Pravo na naknadu na ime zakupa stana u mjestu zasijedanja Skupštine i njenih radnih tijela u ovom periodu ostvarila su četiri poslanika, a utrošak po tom osnovu iznosio je 11.488 eura. Troškovi goriva za period od decembra 2025. do maja ove godine iznosili su 36.950 eura, piše Dan.

U ukupne rashode za službena putovanja poslanika, za koja je u prvoj polovini godine potrošeno 55 odsto ukupno planiranih sredstava, uračunati su troškovi avio-karata i hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu, te izdaci po osnovu dnevnica i naknada troškova za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe za dolazak na skupštinska zasijedanja.

Smještaj na službenim putovanjima u zemlji iznosio je ukupno 28.320 eura, a u inostranstvu 161.430 eura.

Prevoz za službena putovanja u zemlji koštao je 131.389 eura, od čega 131.267 eura shodno Odluci o ostvarivanju prava na naknadu troškova za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe, te dodatna 122 eura troškovi prevoza u vezi sa realizovanim službenim putovanjima.

Za konsultante i saradnike klubova skoro 300.000 eura

Skoro 300.000 eura Skupština je u prvoj polovini godine isplatila poslaničkim klubovima za angažovanje sekretara i stručnih konsultanata. Poslanički klubovi pravo na taj novac ostvaruju shodno Odluci o utvrđivanju visine, načina i postupka namjenske potrošnje sredstava opredijeljenih klubovima poslanika za angažovanje sekretara, odnosno stručnog konsultanta kluba, prenosi Dan.

,,Odluka predviđa da ukupna visina sredstava za angažovanje sekretara i stručnih konsultanata u klubu poslanika, koja mogu biti raspoređena na mjesečnom nivou, iznosi 140.000 eura. Dio sredstava, u iznosu od 30.000 eura na mjesečnom nivou, raspoređuje se po klubu poslanika na način što se 10 odsto od navedenog iznosa raspoređuje na jednake iznose, a preostali dio srazmjerno broju poslanika u klubu. Preostali dio sredstava, u iznosu od 110.000 eura na mjesečnom nivou, može se rasporediti klubu poslanika srazmjerno broju poslanika u klubu, po prethodno blagovremeno podnijetom zahtjevu generalnom sekretaru Skupštine Crne Gore, isključivo u svrhu jačanja stručnih i analitičkih kapaciteta klubova, unapređenja zakonodavnog rada i boljeg informisanja javnosti o radu poslanika. Shodno navedenom, poslaničkim klubovima je u prvoj polovini 2026. godine isplaćeno ukupn 295.781 euro", navodi se u polugodišnjem izvještaju parlamenta.

Prevoz za službena putovanja poslanika u inostranstvo poreske obveznike je koštao 127.494 eura, od čega 117.735 eura za avio-karte, a dodatnih 9.759 eura na ime troškova lokalnog i taksi prevoza u inostranstvu.

Poslanici su dobili 27.342 eura na ime dnevnica za službena putovanja u zemlji, od čega 25.200 eura po osnovu troškova dnevnica shodno Odluci o ostvarivanju prava na dnevnice za dolazak poslanika sa prebivalištem van Podgorice na skupštinska zasijedanja i dodatnih 2.142 eura u vezi sa realizovanim službenim putovanjima.

Dnevnice poslanicima za službena putovanja u inostranstvu građane su koštale 53.149 eura, a ostali troškovi na putu (osiguranje, vize, sim-kartice i slično) dodatna 2.852 eura. Dopuna biznis platne kartice plaćena je 2.000 eura, dok su ostali troškovi iznosili 318 eura, javlja Dan.

Skupština je u prvoj polovini godine na reprezentaciju utrošila 55.251 euro, a taj novac otišao je na agencijske usluge rezervacije ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima, nabavku protokolarnih poklona, prigodnih poklona, personalizovanih poklona i prehrambenih proizvoda (kafa, čaj, voda i sl).