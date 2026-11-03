Francuska je potvrdila podršku evropskom putu Crne Gore i ambiciji da do 2028. godine postane članica Evropske unije.

Izvor: Ministarstvo finansija

Francuska je čvrsto uz Crnu Goru na evropskom putu i biće njen partner u ostvarenju ambicije da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, poručio je Nicolas Forissier, delegirani ministar pri Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove Francuske, zadužen za vanjsku trgovinu i atraktivnost, tokom sastanka sa ministrom finansija Crne Gore Novicom Vukovićem. Forissier je čestitao Crnoj Gori na ostvarenim reformskim rezultatima i potvrdio spremnost Francuske da podrži njene evropske ambicije, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Kako navode, u središtu sastanka bilo je finansiranje velikih razvojnih projekata, sa posebnim fokusom na saobraćajnu infrastrukturu.

Ministar Vuković je istakao da su Master planom infrastrukturnih investicija za period 2026–2030. identifikovani projekati ukupne procijenjene vrijednosti od 5,77 milijardi eura, planirani za realizaciju do 2030. godine, što otvara značajan prostor za uključivanje međunarodnih finansijskih partnera, među kojima Francuska zauzima značajno mjesto.

“Poseban akcenat stavljen je na saobraćajnu infrastrukturu. Forissier je ukazao na značaj turizma i za francusku i za crnogorsku ekonomiju, ističući da je Francuska razvila kvalitetnu saobraćajnu infrastrukturu kao jedan od ključnih preduslova konkurentnog i održivog turizma. U toj oblasti, naglasio je, Francuska može Crnoj Gori ponuditi značajnu ekspertizu, iskustvo i podršku u razvoju i finansiranju savremenih infrastrukturnih rješenja”, piše u saopštenju.

Vuković je istakao da Crna Gora želi da saradnju sa Francuskom razvojnom agencijom (AFD), Bpifrance i Société Générale dodatno proširi, posebno kroz finansiranje prioritetnih projekata iz oblasti saobraćajne infrastrukture, energetike i obnovljivih izvora energije.

„Pred Crnom Gorom je snažan investicioni ciklus za koji su nam potrebni pouzdani međunarodni partneri. Francusku vidimo kao jednog od važnih partnera i želimo da francusku podršku evropskom putu pretočimo u konkretne investicije i razvojne rezultate“, poručio je Vuković.

Iz Ministarstva finansija podsjećaju da je dosadašnja saradnja potvrđena kroz G2G sporazum između Crne Gore i Francuske, kao i brojene zajedničke projekte, među kojima se posebno izdvaja izgradnja Univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, procijenjene vrijednosti oko 313 miliona eura, koji predstavlja važan primjer francuske podrške realizaciji razvojnih prioriteta Crne Gore.

“Sagovornici su iskazali spremnost za dalje intenziviranje ekonomskog dijaloga i identifikovanje konkretnih projekata za finansiranje, kako bi partnerstvo Crne Gore i Francuske dobilo snažniju investicionu i razvojnu dimenziju”, zaključili su iz Ministarstva finansija.